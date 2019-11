1,172 docentes se inscribieron para optar a una plaza en Comayagua  

COMAYAGUA, HONDURAS.-Después de finalizar el proceso de inscripción el 27 de octubre, se lograron enlistar 1,172 docentes para concursar por las 1,050 plazas disponibles para los niveles de prebásica, básica y media en Comayagua.



Los exámenes del concurso, que evaluará las competencias y aptitudes de los maestros, están programados para el 21 de este mes y los resultados se darán a conocer seis días después.



Javier Alcerro, subdirector de Talento Humano de la Departamental de Educación de Comayagua, expresó que una vez se tengan los resultados de quienes aprobaron el concurso, se procederá a asignar las plazas siguiendo el orden que manda la Ley de Educación.



“Primero se asignarán los traslados, luego exonerados y por último los que aplicaron por concurso, ya tenemos preparado el listado de traslados para que se empiecen con los nombramientos en noviembre y trabajen en febrero del 2020”, dijo Alcerro.



Explicó que los docentes interinos serán nombrados por dos años y los que ya tienen derechos adquiridos se les dará la permanencia.

Distribución de plazas

Hay unas 500 plazas para prebásica y básica y el resto para las estructuras de media.

“En media los docentes serán nombrados de acuerdo con las horas disponibles”, explicó el funcionario.



De acuerdo con Dixi Ávila, del departamento de Planificación y Evaluación de la Departamental de Educación, el proceso fue un éxito, ya que a los docentes que no podían llenar todos los requisitos en línea se les aceptó en físico para luego subirlos a la plataforma.



“Muchos compañeros no estaban acostumbrados a trabajar en inscripción en línea para subir los requisitos, muchos no supieron cómo hacerlo y por eso se les aceptaba en físico para seguir el trámite, y al final fue un proceso exitoso e inclusivo”, aseguró Ávila.



En el departamento de Comayagua laboran 5,177 maestros que atienden una población de 122,800 estudiantes de prebásica, básica y media de los 21 municipios.

