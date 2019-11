El 92% de ingresos de la Tasa de Seguridad son de usuarios bancarios

on fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional se creó un programa de alquiler de patrullas para la Policía Nacional, del cual se desconocen los detalles de cuánto cuesta cada unidad y cómo es la forma de pago. Foto:EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde el 2012 a inicios de noviembre de 2019, la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), más conocida como el “tasón”, ha recaudado 14,742.3 millones de lempiras, que se supone son para mejorar la seguridad ciudadana.



Los millonarios ingresos de este impuesto, que es manejado a discreción por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), provienen de rubros donde hay movimiento de efectivo a diario.



La principal fuente de ingreso para la Tasa de Seguridad es el sistema financiero nacional, que al reporte de ayer publicado en el portal web de esta dependencia, era de 13,553.9 millones de lempiras.



Lo anterior es un 91.9% aproximadamente del total recaudado, ya que el sistema financiero grava las operaciones realizadas en moneda nacional y extranjera de acuerdo con las tarifas establecidas.



El artículo 10 del reglamento de la Tasa de Seguridad Poblacional contiene las tarifas que se deben pagar, de acuerdo con las transacciones que realiza cada usuario del sistema financiero.



El cobro a la tarifa bancaria solo aplica a las cuentas que tienen de 120,000 lempiras en adelante como capital.

En ese sentido, pagan dos lempiras por cada mil las personas naturales o jurídicas que realizan depósitos o retiros en cuentas de cheques, por emisión de cheques, por pagos o transferencias a favor de terceros y por envíos de dinero al exterior o el interior del país.



También por cada préstamo que otorgue una institución bancaria, el ciudadano deberá pagar 1.50 lempiras por cada mil.



Otro sector que es de los grandes aportantes del “tasón” son las tarjetas de crédito, en las cuales las tarifas van de 500 a 1,000 lempiras, cuyo monto se basa en la cantidad de crédito disponible.



Hasta inicios de noviembre, solo por las transacciones que hacen los ciudadanos en el sector financiero nacional, se han recaudado 2,046 millones de lempiras.



La población también contribuye al consumir telefonía móvil, la cual tiene una tarifa del 1% de los ingresos brutos mensuales.



Desde el 2012 a noviembre de 2019 ha recaudado 316.25 millones de lempiras, que representan, aproximadamente, el 2% de los ingresos totales.



Los restaurantes de comidas y bebidas rápidas deben aportar cerca del 0.5% de los ingresos brutos mensuales que reporten.





Desde el 2012 hasta ayer, la Tasa de Seguridad había reportado ingresos por este concepto de 215.28 millones de lempiras, que igual suman cerca del 2% del total.



Los casinos y tragamonedas pagan alrededor del 1% sobre la base gravable, es decir, por lo que pagan impuesto, que hasta el momento ha sido 21.53 millones de lempiras, es decir, 0.14% aproximadamente del total.



El sector cooperativo debe reportar alrededor del 3.6% sobre los excedentes netos anuales, los cuales sumaban hasta ayer 102.26 millones de lempiras, que es igual a un aproximado del 1% de toda la recaudación de la Tasa de Seguridad.



En tanto, las personas que realicen actividades mineras deben aportar el 2% de los ingresos que tengan, generando 533.09 millones de lempiras, que es igual a cerca del 4% de los ingresos hasta el momento.

Transparencia

Pese a los millonarios ingresos, la deuda del “tasón” suma más de 4,000 millones de lempiras a diferentes entes financieros.



Lo más crítico de esto es la poca transparencia de los recursos debido a que las autoridades solo reportan las cantidades que se entregan por secretaría o institución beneficiada.



En los portales de transparencia solo aparecen algunos proyectos que se han ejecutado, pero no se detallan montos específicos por proyecto, quiénes son los contratistas y no hay informes de calidad de obras o de los insumos que se adquieren.

Uno de los principales proyectos que destaca el “tasón” es el alquiler de patrullas para la Policía Nacional. De esto se desconocen detalles de los acuerdos.



La creación de los batallones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y su mantenimiento es con fondos de la Tasa de Seguridad. En este proyecto se han contratado efectivos, se han construido batallones, se han comprado vehículos, armas y logística, pero no se saben los procesos que siguieron.



El Ministerio Público (MP) recibió apoyo para la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fortaleció la Dirección General de Medicina Forense.



Con estos recursos se creó el Sistema Nacional de Emergencias 911 y las cámaras del programa Ciudades Seguras, y muy poco se conoce de cómo se manejaron los recursos para este fin.



La Tasa de Seguridad también mantiene restricciones de transparencia en los proyectos de prevención, como la construcción de canchas o parques. No se detalla el porqué de la secretividad en este tipo de proyectos porque no son temas de seguridad nacional.