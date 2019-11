Pete Doherty detenido otra vez en París tras participar en una pelea

PARÍS, FRANCIA.- El cantante británico Pete Doherty fue detenido de nuevo el domingo en París en estado de ebriedad tras una pelea, un día después de ser liberado tras un arresto por consumo de cocaína, informaron fuentes concordantes, que confirmaron una información de la revista Le Point.



El cantante de rock, de 40 años, fue colocado en detención preventiva de nuevo el domingo bajo el cargo de "violencia por persona en estado de ebriedad", precisó la fiscalía de París.



Según su abogado, el cantante fue detenido luego de una pelea con otro hombre alcoholizado que presentó demanda por violencia.



"Después de su detención preventiva, él regresó a su casa y salió a tomar una copa, pero no resiste al alcohol a causa del tratamiento de desintoxicación al que está sometido desde hace un mes", declaró a la AFP el abogado Arash Derambarsh.



Doherty había quedado en libertad el sábado, acusado de consumo de drogas, tras haber sido detenido en París con dos bolsitas de cocaína, informaron a la AFP fuentes coincidentes.

El excantante de The Libertines había sido detenido en la noche del jueves a viernes en un barrio popular de París tras haber comprado cocaína.



La fiscalía francesa pidió una multa de 5,000 euros, que debe ahora ser ratificada por un juez mediante un juicio simplificado, usual en este tipo de casos. Si la multa es confirmada y Doherty no la paga, podría ser condenado a la cárcel.



Pete Doherty, también conocido como expareja de la modelo Kate Moss, ha acaparado varias veces los titulares de la prensa por sus excesos relacionados con su consumo de drogas.



En julio de 2012 fue expulsado de un centro de desintoxicación de lujo de Tailandia por no haber mostrado voluntad de combatir su adicción a la heroína.