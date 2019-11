Verratti, Spinazzola y Berardi; bajas de Italia para eliminatorias Euro-2020  

Verratti fue reemplazado por el medio del Brescia Sandro Tonali. Spinazzola y Berardi no han sido sustituidos. Fotos: Archivo.

Agencia AFP

ROMA, ITALIA.-El medio del París SG Marco Verratti, el defensa de la Roma Leonardo Spinazzola y el delantero del Sassuolo Domenico Berardi son baja para los partido de Italia ante Bosnia y Armenia, en las eliminatorias de la Eurocopa 2020, anunció este lunes la federación transalpina.



Verratti fue reemplazado por el medio del Brescia Sandro Tonali. Spinazzola y Berardi no han sido sustituidos.



Italia, ya clasificada para la Eurocopa 2020, juega en Bosnia el viernes y ante Armenia el 18 de noviembre en Palermo.

- Lista de convocados:

Porteros: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Nápoles), Salvatore Sirigu (Torino)



Defensas: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (AS Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (AS Roma), Alessio Romagnoli (AC Milan)



Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea/ENG), Rolando Mandragora (Udinese), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (AS Roma)



Delanteros: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua/CHN), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), Riccardo Orsolini (Bolonia).