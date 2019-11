Fingió ser ciego para probar la honestidad de un hondureño; reacción provocó lágrimas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La honestidad y compasión de cuatro hispanos, entre ellos un hondureño, que radican en Estados Unidos fue puesta a prueba durante un experimento social realizado por la cadena Univisión en las calles de Nueva York. Al final, la actitud del catracho provocó las lágrimas de un actor y productor.



El proyecto final, que fue presentado en el programa "Despierta América", tenía por objetivo "probar qué tan honradas" son las personas si un "ciego" solicita que le cambien un billete de cinco dólares por cinco billetes de un dólar... en este caso la verdadera prueba de honestidad consiste en ver la reacción de los involucrados cuando reciban un billete de 50 dólares.



En el video, dos colombianos, un mexicano y un hondureño fueron probados y para sorpresa de los productores todos resultaron ser honestos al manifestar de inmediato que el "ciego" les estaba entregando un billete de una dominación mayor.



Al final el catracho fue quien más llamó la atención, tanto que no pudo contener las lágrimas al explicar porqué había sido tan honrado.

"No, cómo voy hacer eso. Imagínese, con cualquier persona que esté en la calle y necesite ayuda yo trato de ver si lo puedo ayudar en algo. No voy a hacer esa cosa de irme así", dijo a los productores mientras le rodaban las lágrimas por sus mejillas.



Agregó: "No soy de las personas que hacen esas cosas así y se van, no... no... ".



De inmediato, el actor que fingía ser una persona no vidente lo abrazó y le dijo: "Gracias por tu honestidad".

Ante tal felicitación el hondureño brindó un emotivo mensaje. "Gracias a usted porque me enseña mucho de la vida, más de lo que yo debo de saber. Por eso me da sentimiento, porque yo sé que hay mucha gente que no reconoce a las personas que necesitan ayuda y hay que tenderles la mano aunque a veces no podemos. De una u otra forma debemos ayudar a las personas. En este país se viene a luchar, a dar todo de uno, pero con tener buenos sentimientos también, no solo venir a hacer cosas que no debe y a veces por eso somos mal vistos".



Finalmente el productor aseguró que el hondureño le dio una gran lección de vida.