El artículo de Octavio Carvajal: ¡Coronas sin coca!

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los apuntes del asesinado narco Nery Orlando López Sanabria, alias Magdaleno Meza Fúnez, y otros soplos desde Nueva York botaron de sus estrados a varios galanes como Porfirio Lobo Sosa, quien acusó directamente al gobierno de JOH de idear un plan para trozarlo. Es un torrente de agites, donde los grandes se juran limpios, pero cuando el río suena…



No solo JOH y otros políticos como “Pepe” Lobo tienen mal sueño. También duermen con los ojos abiertos oficiales del Ejército y de la Policía, así como otros altos funcionarios y, tal vez, uno o dos periodistas que les embrujaban los picos con narcos. Era de esperarse. Nadie tuvo roces con nadie ni mucho menos con capos presos por el norte. ¿Usarán neceser?

Lluvia

Sin duda esa ley de extradición está talando a sus propios creadores. ¿Les salió el tiro por la culata? De repente, aunque los de arriba, políticos, empresarios y otros, muevan teclas para blindarse. Las habladas sobre “Tony” Hernández, culpado por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, parecen diluirse dejando un rocío en cúpulas.



Antes y durante el juicio contra el hermano del Presidente, el cachiro Devis Leonel Rivera Maradiaga y Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán –como es mundialmente conocido- salpicaron una y otra vez a “Pepe” Lobo, a JOH y a unos cuantos más de tirarles billete para sus campañas. “Son delincuentes”, aúllan al unísono.



Remezón y medio que ninguno se asusta, al menos eso simulan, los magnos de la política pringados por temibles capos que reinaron abrazados por lujos de seguridad y de justicia.

Hasta con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se vieron las caras en sitios recónditos, como la aldea El Espíritu, El Paraíso, Copán, donde “Chande” Ardón bailó caballos pura sangre con un heroico periodista.

Los aludidos, claro, los narcos, no son angelitos. Nadie de la política los conoce ni los ha visto jamás. Pero, ¿cómo es que Javier Rivera Maradiaga estuvo y se tomó fotos con “Pepe” Lobo, Fabio y otros galanes en La Empalizada? A mí –dijo- el exjefe en su tiempo- me lo presentaron como inversionista. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Ja, ja, ja.

Mundial

Igual ocurrió cuando Los Cachiros viajaron al Mundial de Sudáfrica (2010) y medio mundo del Cambio Ya se coló en el oneroso paseo. De ribete, fueron varios cronistas, todo en el nombre de “Dios”. Dos de ellos ya vuelan espalda junto a más de 60 personas que, según confesó Devis Leonel, eran estorbos para su cartel.



El mundo de los grandes es así. Cada quien recuerda y olvida por provecho. Los negocios se hacen con quien sea, donde sea y a la hora que sea. En su época, Lobo Sosa dijo que le “resbalaba” y Óscar Nájera, también aludido en Nueva York, admitió ser amigo de Los Cachiros, pero que cualquier elucubración “me la pela”.



Ojalá que, en estos trinques, emulando el lenguaje popular y coloquial de “me resbala” y “me la pela”, a nadie de ustedes lo vayan a resbalar ni a pelar tal como le pasó a “Magdaleno”. Pelen los ojos y las orejas.

Así piensa...

AVISOS

Nadie pensó que el picadillo hecho con “Magdaleno” causaría tanto temblor en personajes de altos quilates. Las coronas están de moda.

PUÑAL

Unos diputados se esfumaron desde la “triste” despedida que le dieron a “Magdaleno”. Nadie sabe quién o quiénes lo mandaron al pozo eterno.

TORNO

“Pepe” Lobo saltó con todo e hijo jurando que tenían, al menos, tres informes secretos de quererle volar la cabeza al estilo de El Pozo.

VIVO

Casa Presidencial ofreció duplicar la seguridad a “Pepe” Lobo, quien hace décadas goza de un cordón de guardaespaldas pagados con dinero estatal.