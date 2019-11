Milagro Flores presintió accidente: "Me dijo 'parece que te estás despidiendo'"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Fue un susto horrible", dijo a EL HERALDO la presentadora Milagro Flores tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico este sábado en Comayagua, Honduras.

Milagro detalló que durante el fuerte impacto ella y su compañera Josselin Hernández iban acostadas en la unidad, por lo que fueron las más afectadas ya que estaban completamente desprevenidas.

La guapa presentadora también detalló que tuvo una especie de presentimimiento pues antes de salir de viaje con rumbo a La Esperanza, Intibucá, donde presentaría el programa "El Vive", no quiso irse sin despedirse de su novio.

VEA: La prima de Yuya que se parece a Kylie Jenner

"En el momento del choque vino a mi mente que estaba discutiendo con mi novio (un día antes) y justo la mañana del sábado (hoy) le escribí y él me dijo 'parece que te estás despidiendo'", detalló la joven.

También contó que durante el contacto con su novio, previo al accidente, había bromeado sobre un posible último adiós.

"En mi corazón sentía la necesidad de decirle tantas cosas, pues él (su novio) me llamó y hablamos. Le dije, te imaginas que en el viaje me pasara algo y no nos volviéramos a ver".

La presentadora, en llamada con EL HERADO dijo entre risas que después de haber tenido la conversación con su novio, "la broma casi resultó".

Milagro desconoce quién fue el responsable del accidente, pues no logró ver nada porque estaba dormida.

ADEMÁS: VIDEO: Caeli denuncia que un youtuber intentó drogarla y abusar de ella

Atención médica

Tras el accidente, Milagro Flores fue movilizada al hospital, donde recibió sedantes. "Me lastimé la rodilla y el cuello".

La joven contó que de los nervios "no paré de llorar y llamé a mi mamá para indicarle que estaba bien".

Finalmente, Milagro aconsejó a todos sus seguidores "viri el día como si fuera el último, salimos de la casa sin saber si vamos a regresar. Hay que demostrarle a los seres que queremos, cuánto los queremos, porque en muchas ocasiones suele ser demasido tarde".

Debido al accidente la presentadora estará unos días fuera de las cámaras, pero indicó que pronto regresará.

VEA: Muere Robert Freeman, fotógrafo emblemático de los Beatles