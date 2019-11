VIDEO: Caeli denuncia que un youtuber intentó drogarla y abusar de ella

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Con un video titulado "Que no te pase a ti", la famosa youtuber mexicana Caeli denunció que un colega intentó drogarla y abusar de ella durante una fiesta.

Con lágrimas en los ojos, la youtuber que tiene más de 15 millones de suscriptores en su canal dijo que todo ocurrió mientras se mudó para grabar una serie. Los horribles detalles de inmediato desataron indignación y muestras de apoyo de sus fanáticos.

Al iniciar su relato, Caeli detalló que el agresor era alguien de confianza, aunque no mencionó su nombre. "Me iba a quedar dos semanas. Me tocó grabar mi primera escena. Estaba muy contenta. Se viene el fin de semana y mis amigos… mis amigos… entendamos que eran mis amigos. Uno me dijo que si salíamos de fiesta. Yo les tenía la confianza".

Además, agregó que "todo iba bien hasta que… a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto… Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé. Supe que algo me estaban dando. Les dije que los caché. Ellos lo negaron. Yo quería guardar la botella para probar que me estaban poniendo algo en la bebida. Ellos estaban preocupados".

Caeli recomendó a sus fans revisar las bebidas que consumen y no confiar en nadie.