Kourtney abandonará el reality Keeping up with the Kardashians

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La hermana mayor del clan Kardashian, Kourtney, anunció que dejará el reality show de forma temporal para dedicarle más tiempo a sus hijos.



En una entrevista para el programa "Entertainment Tonight" (ET), la empresaria anunció su descanso, tras haber participado en la grabación de 18 temporadas, sin embargo, aclaró que su salida no será definitiva.



"Sólo he decidido pasar más tiempo como mamá y poner más de mi energía ahí, pero no estoy diciendo adiós”, aclaró Kourtney.



Asimismo, reveló que su decisión se verá reflejada en la nueva temporada de KUWK que se está grabando actualmente.

Vea aquí: Las mejores fotos de Kourtney Kardashianen traje de baño



“Creo que tendrán que ver más de eso en la nueva temporada, la 18. Que no se está transmitiendo aún, pero se está filmando en este momento, en esta habitación", dijo Kardashian.



Sobre esta decisión, Khloé aseguró que extrañará a su hermana y que la apoyarán en cualquier decisión que ella quiera tomar.



Kourtney no es la primera del clan en salirse del reality por un tiempo, su hermano menor Rob decidió abandonar el show por los problemas de ansiedad y sobrepeso que estaba atravesando.



Por su parte, Kendall ha manifestado en varias ocasiones su deseo de salirse de las grabaciones.

Mira aquí: La vida de la modelo Kendall Jenner en 15 fotos