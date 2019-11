Los escalofriantes audios que describen la escena del crimen contra los LeBarón en México

SONORA, MÉXICO.- El horror y el drama que dejó el crimen contra nueve miembros de la familia LeBarón a manos del narcotráfico quedó descrito en varios audios de WhatsApp.



Kendra Lee Miller, uno de los miembros de la familia LeBarón y quien se encontraba en Sonora, México, al momento de la matanza, relataba entre el llanto y la consternación, el dantesco acontecimiento.



“Muchahos, la tía Dawna y Christina están muertas. Trevor llegó aquí. No sé cuántos de los niños llegaron. Pero cuenten esto”, se escucha en una de las grabaciones.



“Trevor llegó a La Mora. La tía Dawna y Christina ya no están. No están...están muertas”, gritaba la joven mientras grababa el audio para enviarla a sus familiares tras la sangrienta matanza.





Las grabaciones, dadas a conocer por la cadena CNN, daban aviso sobre el ataque que dejó sin vida a tres mujeres y seis niños el pasado lunes en Sonora, México, en lo que habría sido una emboscada mortal por parte del narcotráfico.



“Nita (Rhonita María Miller)... sus hijos fallecieron. Están quemados dentro del vehículo. El tío Jeff pudo comprobarlo. Contó 5 cuerpos. Sus huesos están quemados, sus cuerpos están calcinados. Dios mío, recen por todos nosotros”, continuó el lamento.



“Dios mío, recemos todos... acaba de venir la policía y dice que la camioneta de mi mamá voló en pedazos... al lado de la montaña. Recen todos, por favor", se escuchaba.





