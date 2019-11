Alejadro Sanz honra a José José en masivo concierto en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Con la ayuda de tres amigas suyas, Paty Cantú, Ximena Sariñana y Mon Laferte, Alejandro Sanz ofreció el jueves por la noche un concierto masivo en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el interpretó clásicos de su repertorio como “Amiga mía” y rindió un sentido homenaje a José José.



El músico español, que encabeza este año la lista de nominados a los Latin Grammy, actuó ante unas 40,000 personas en el recinto capitalino, que sin embargo no estaba a su máxima capacidad, como parte de “#LaGira”.



“Yo no soy mucho de hablar ni nada de eso, prefiero hacer las canciones, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de darles las gracias”, dijo el cantautor de éxitos como “Corazón Partío” y “Mi soledad y yo” en una de pocas intervenciones habladas que hizo durante la noche. “Por todas, y todas y tantas, tantas noches que me han regalado en esta ciudad y en este país, así que, no me hagan llorar por favor. ¡Los quiero un chingo!”.



Con Cantú interpretó “No tengo nada”, con Sariñana “Quisiera ser”, y con Laferte “Mi soledad y yo”. También incluyó su popular tema con Camila Cabello “Mi persona favorita”, de su más reciente álbum “#ElDisco”, aunque en este caso ayudado por un video de la estrella cubano-estadounidense proyectado en las pantallas gigantes del escenario.

Ya avanzada la noche, tocó el piano y cantó sin otro acompañamiento el emblemático tema de José José “La nave del olvido”. El público, con la herida aún reciente por la muerte del astro mexicano, ocurrida a finales de septiembre, lo acompañó coreando a viva voz. Y SaBnz, al terminar, unió sus manos y miró hacia arriba como lanzando una plegaria al cielo.



Previo a su concierto el Foro Sol, Sanz se presentó en ciudades mexicanas como Puebla, Oaxaca y Monterrey y en los próximos días continuará en Guadalajara, Hermosillo y Los Cabos. El próximo año llegará a países que incluyen Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.



La próxima semana Sanz llegará a la ceremonia de los Latin Grammy como el artista más nominado del año, con ocho candidaturas que incluyen dos en las categorías principales de canción y grabación del año _ en ambos casos por “Mi persona favorita” y “No tengo nada” _ así como álbum del año por “#ElDisco”. También compite en los rubros de mejor álbum vocal pop contemporáneo y mejor canción pop (“Mi persona favorita”), así como mejor video musical versión larga por su documental “Lo que fui es lo que soy”.



Los Latin Grammy, en su 20ma edición, se transmitirán en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

