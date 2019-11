Juez rechaza recurso de mujer que acusa a Cristiano Ronaldo

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Los abogados de Cristiano Ronaldo ganaron un recurso legal ante los tribunales para impedir que una mujer de Nevada, que acusa al astro del fútbol de haberla violado en 2009, de indagar sobre la validez de su acuerdo de confidencialidad de 2010 y sobre el pago de 375,000 dólares a cambio de su silencio.



El juez Daniel Albregts le dijo el jueves al abogado de la acusadora, Kathryn Mayorga, que le corresponderá a un juez de una instancia superior decidir si el intento de Mayorga de obtener más dinero debe ir a juicio o a un arbitraje a puerta cerrada.

Los abogados del delantero portugués también ganaron una batalla para mantener sellado el acuerdo de confidencialidad de 2010, al menos por ahora.



La abogada de Mayorga, Leslie Mark Stovall, argumenta que su clienta carecía de la capacidad legal para firmar el acuerdo hace nueve años.



Por lo general, The Associated Press no identifica a las personas que dicen ser víctimas de una agresión sexual, pero Mayorga dio su consentimiento a través de sus abogados para ser identificada.