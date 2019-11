Motagua pierde 0-1 ante Saprissa en la final de ida de la Liga Concacaf

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Motagua perdió por la mínima diferencia ante Saprissa en la final de ida de la Liga Concacaf y todo se definirá en el territorio hondureño, cuando ambos equipos disputen la vuelta.

Aunque Motagua perdió, no salió tan mal parado del suelo tico. Quiérase o no, el 0-1 no es tan malo para el emocionante duelo que los espera en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

A los 19 minutos Johan Venegas definió de zurda y decretó el uno a cero ante los hondureños.

La primera tarjeta amarilla del duelo fue para el motagüense Marlon Licona, quien le reclamó al árbitro desde la banca. A los 22 minutos el réferi sancionó al portero suplente.

El encuentro arrancó con mucha intensidad y ambos equipos pelearon por la pelota en el medio campo.

Dentro de las incidencias del primer tiempo destaca que Kevin López de Motagua fue vendado tras un duro golpe que recibió en la cabeza mientras buscaba el esférico.

Uno menos El Azul jugó con uno más durante 16 minutos, pero no aprovechó la ventaja numérica.

Complemento

Motagua entró dispuesto a empatar el duelo y la tensión incrementó a los 74 minutos con la expulsión del jugador morado Yostin Salinas.

A pesar de la superioridad numérica, los azules no lograron sorprender.

Alineaciones

MOTAGUA: Jonathan Rougier; Juan Pablo Montes, Denil Maldonado, Omar Elvir, Marcelo Pereira; Emilio Izaguirre, Héctor Castellanos, Matías Galvaliz, Kevin López; Roberto Moreira y Marcelo Estigarribia.

SAPRISSA: Aaron Cruz; Ricardo Blanco, Aubrey David, Alexander Robinson, Yoslin Salinas; Michael Barrantes, Marvin Angulo, Christian Bolaños, Randall Leal; Johan Venegas y Manfred Ugalde.