Chris Brown hace venta de garaje en su casa de Los Ángeles  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Chris Brown hizo una venta de garaje de lujo el miércoles en su residencia en el área de Los Ángeles, y cientos de admiradores, curiosos y buscadores de gangas esperaron horas para tratar de obtener alguna pertenencia del cantante.



Brown publicó un anuncio en sus cuentas de Instagram y Twitter el martes por la noche que incluía la dirección de su mansión en el barrio de Tarzana, en el Valle de San Fernando.



"Con artículos de lujo a precios significativamente reducidos", decía el panfleto.



Y escribió como leyenda "LA CUNA ... evento de 2 días" con un emoji de un corazón. No dijo por que hacía la venta.



Brown, a menudo llamado por su apodo de Breezy, irrumpió en la escena musical de adolescente en 2005, ganó un Grammy en 2011 al mejor álbum de R&B y siguió cosechando éxitos a lo largo de los años. Su más reciente disco, "Indigo", debutó de No. 1 en junio, actualmente tiene una canción en el Top 10, "No Guidance" con Drake, y está nominado a un par de American Music Awards.

LEA: Médium contacta a la fallecida actriz Edith González



Pero la última década ha sido igual de conocido por una cadena de publicitados tropiezos con la ley, empezando por una golpiza en 2009 a su entonces novia Rihanna por la que se declaró culpable de agresión.



Cientos de personas comenzaron a congregarse el martes por la noche para la venta de garaje, y el miércoles llegó la prensa, incluso en helicópteros, para documentar la escena.



Una larga línea que se extendía por varias calles terminaba en un acceso para autos con filas y filas de ropa, y cubierto por grandes toldos.



Algunos dijeron que habían conducido desde sitios tan remotos como Arizona y que no les importaba con qué salían con tal de llevarse algo del cantante.

ADEMÁS: Admiradores acuden al velorio del astrólogo Walter Mercado



Symone Maddox de San Bernardino, California, dijo que se tomó el día para acudir a la venta, con la esperanza de adquirir gorras y suéteres con capucha. "Ya le dije a mi jefa. Ella me dijo que trajera algo de vuelta", dijo Maddox, una artista de hip hop de 23 años que se hace llamar Young Maddox.



La joven contó que ha sido admiradora de Brown desde que éste comenzó su carrera y que tenía la esperanza de entregarle una muestra de su música y de que le autografiara alguna mercancía. Pese a que ya posee ropa de la marca del cantante, indicó que sería lindo tener algo que fuera directamente de él.



La multitud se mantuvo en orden, mayormente en una acera. La policía dijo que no recibió ninguna queja. En un comunicado se informó que Brown planea donar parte de las ganancias a organizaciones benéficas no especificadas.



La misma casa atrajo reporteros y helicópteros a una escena muy distinta en 2016, cuando el cantante y la policía tuvieron un enfrentamiento de horas que terminó con el arresto de Brown bajo sospechas de agresión. El abogado de Brown negó que éste haya hecho nada malo, y la policía no presentó cargos.



Brown fue arrestado nuevamente este año en Francia junto con otras dos personas bajo sospechas de violación agravada e infracciones de drogas, acusaciones que Brown y su abogado han denunciado como falsas y difamatorias. El cantante fue liberado y se le permitió salir del país mientras los fiscales en París continúan su investigación.