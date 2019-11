Benzema no se considera una leyenda del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El delantero del Real Madrid Karim Benzema se mostró feliz este miércoles tras marcar un doblete contra el Galatasaray (6-0) con el que se convirtió en el tercer goleador histórico del Real Madrid en la Champions, aunque no se considera una leyenda.



"No me considero una leyenda", aseguró Benzema a la televisión Movistar Liga de Campeones, tras marcar su gol 50 en la 'Champions' superando al mítico Alfredo Di Stéfano como tercer mejor goleador blanco en el torneo continental y sólo por detrás de Raúl y Cristiano Ronaldo.



"Cuando firmé por este club fue un sueño y ahora como estoy, me siento muy bien. Estoy muy feliz y si puedo meter más goles para ayudar a mi equipo a llegar al máximo nivel, voy a continuar así", aseguró tras el partido.

"Marcamos y no encajamos goles, así que con la afición estamos de fiesta hoy", dijo, en referencia a un encuentro en el que brilló el joven Rodrygo, autor de un triplete.



"Tiene 18 años, no tiene miedo, juega el balón y a mí me encanta un jugador que juega así", aseguró Benzema, que marcó a pase del brasileño.