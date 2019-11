James vuelve a la selección de Colombia tras confirmar nacimiento de su bebé

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El volante James Rodríguez regresa tras cuatro meses de ausencia a una convocatoria de la selección de fútbol de Colombia, que enfrentará a Perú y Ecuador en partidos preparatorios antes del inicio del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar-2022.



El mediocampista del Real Madrid fue incluido este miércoles en la lista de 23 convocados por el portugués Carlos Queiroz para los amistosos del 15 de noviembre ante los incas y el 19 ante los ecuatorianos en Estados Unidos, según la lista revelada por la Federación Colombia de Fútbol (FCF).



Rodríguez no juega un partido con la Tricolor desde la eliminación ante Chile en cuartos de final de la Copa América de Brasil disputada entre junio y julio pasados.

En este lapso los cafeteros jugaron cuatro amistosos, en los que el 10 se ausentó por lesiones, e incluso la prensa local especuló con que había pedido al seleccionador que no lo llamara para quedarse en Madrid entrenando y ganarse la confianza de Zinedine Zidane.



El DT de los merengues aseguró el martes que no convocó a James, suplente en el equipo español, para el duelo de este miércoles ante el Galatasaray por la Liga de Campeones por "molestias" que no reveló.



Además del capitán, Queiroz apeló a la base que usa desde que asumió la dirección de Colombia en febrero, como el portero David Ospina, los defensas Yerry Mina y Davinson Sánchez, los volantes Wilmar Barrios y Juan Guillermo Cuadrado, y los atacantes Luis Fernando Muriel y Luis Díaz.



El técnico portugués convocó por primera vez al centrocampista Steven Alzate y al delantero Stiven Mendoza, y no pudo contar con los lesionados arietes Falcao García (Galatasaray, TUR), quien tampoco juega con la selección desde la Copa América, y Duván Zapata (Atalanta, ITA).



Queiroz descartó al mediapunta Juan Fernando Quintero y el goleador Rafael Santos Borré, a quienes había incluido en una lista provisional y que disputarán con River Plate de Argentina la final de la Copa Libertadores de América ante Flamengo de Brasil el 23 de noviembre.

Colombia no gana un partido desde el 19 de junio, cuando venció 1-0 a Catar en la Copa América. Desde entonces disputó cinco juegos, con saldo de cuatro empates (dos veces con Chile, Brasil y Venezuela) y una derrota (Argelia 3-0).



El clasificatorio sudamericano al próximo mundial iniciará el marzo.

Lista de convocados

Arqueros: David Ospina (Nápoles, ITA), Aldair Quintana (Atlético Nacional), Éder Chaux (Patriotas).



Defensas: Stefan Medina (Monterrey, MÉX), Santiago Arias (Atlético de Madrid, ESP), Davinson Sánchez (Tottenham, ING), Jeison Murillo (Sampdoria, ITA), Yerry Mina (Everton, ING), Jhon Lucumí (Genk, BÉL), William Tesillo (León, MÉX), Johan Mojica (Girona, ESP).



Volantes: Wilmar Barrios (Zenit, RUS), Jefferson Lerma (Bournemouth, ING), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, ITA), Steven Alzate (Brighton, ING), Mateus Uribe (Porto, POR), Yairo Moreno (León, MÉX), James Rodríguez (Real Madrid, ESP).



Delanteros: Luis Fernando Muriel (Atalanta, ITA), Stiven Mendoza (Amiens, FRA), Roger Martínez (América, MÉX), Luis Díaz (Porto, POR), Alfredo Morelos (Rangers, ESC).