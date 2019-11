La abogada Lupe y el mensaje que nace desde su corazón...

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sonriente, hiperactiva y con un enorme positivismo ante las adversidades: Guadalupe Castellanos llevará un mensaje de lucha competitiva este 10 de noviembre al pedalear con un marcapasos en la Octava Vuelta Ciclística de Tegus 2019.

Lupe -así le llaman sus amigos de confianza- apartó un tiempo de su apretada agenda jurídica (es abogada) para relatar la historia de su delicado corazón mientras practicaba en el Campo de Parada Marte.

“El 17 de marzo de 2015 decidieron implantarme un marcapasos ya que padezco de miocardiopatía congénita en el ventrículo izquierdo del corazón y este aparato ayuda a mantener mi ritmo cardíaco”, contó la pedalera de 30 años.

¿Qué es lo que tiene Lupe?

El síndrome de miocardiopatía congénita es una enfermedad caracterizada por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo en el período embrionario, lo que causa el bajo ritmo cardíaco en el corazón de Lupe.

La jurista desconocía de su caso de salud ya que es asintómatica, por más que desde sus años de secundaria ya sabía de los bajos latidos de su sistema cardiovascular. “Un día fuimos con mi madre al médico para su examen anual y ella le pidió que me revisara a mí; los resultados del electrocardiograma mostraron que mi ritmo cardíaco era de 19 pulsaciones por minuto, el ritmo cardíaco de una persona en coma”, recordó la ciclista de montaña.

De inmediato tuvo la necesidad de vivir con un marcapasos. Eso fue para el año 2015, tres años después de que su actividad deportiva había iniciado.

“En 2012 salía a correr todos los días cuando en eso miro en mi colonia a un muchacho que andaba en bicicleta... me interesó y por eso decidí ir a comprarme mi primera bicicleta”.

Lupe mientras muestra su comprobante de uso de marcapasos.

Enamorada de los pedales

La primera pista de entrenamiento fue en su colonia, la Bella Oriente, pero el futuro le tenía un destino de élite. “Un día vi en el periódico la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2012, me inscribí y me propuse participar más que ganar”.

Tras competir tres años consecutivos en la categoría de Novatas del máximo certamen pedalero del país, se tuvo que retirar dos años por prescripciones médicas cuando le instalaron el marcapasos.

No obstante la pasión al deporte y sobre todo al ciclismo la llevaron de nuevo a poner los pies sobre los pedales. “Mi médico sabía que yo estaba metida de lleno en el deporte, entonces me puso un marcapasos especial que se llama ‘Adapta’, es más pequeño y gasta menos batería”, explicó.

-¿Qué recuerdos se le vienen a la memoria de todas sus participaciones?

- Un día que iba en el circuito a mediados del aeropuerto, recuerdo que un chavo me dice: “¡Joven, haga los cambios!”. Porque precisamente en ese momento yo no sabía cómo hacer los cambios en mi bici... ja, ja.

Después de recuperar la confianza, Lupe ha practicado intensamente y su mayor deseo es transmitir un mensaje positivo de que no hay barreras para practicar cualquier deporte. Esta Vuelta Ciclística será la primera vez que correrá con su marcapasos.

“A mí la enfermedad en ningún momento me ha detenido. Y no simplemente es lo del marcapasos, también me inyecto un medicamento para regular los niveles de la sangre y eso tampoco me detiene, lo único que debo hacer es mantener un cuidado en cada situación”.