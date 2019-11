Juan Pablo Montes sobre Saprissa: "Ellos se creen superiores a nosotros en todo aspecto"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua realizó este martes su penúltimo entrenamiento en el Estadio Nacional de Tegucigalpa de cara a la final de Liga Concacaf 2019 ante Saprissa el jueves en San José, Costa Rica.



Los Azules viajarán este miércoles a la 1:00 de la tarde a suelo tico para dar por iniciado el primer round de esta batalla en la tercera edición de la competencia.



Juan Pablo Montes, capitán del equipo, analizó el encuentro y reconoce que Saprissa sabe jugar muy bien en su patio, algo que deben combatir para traerse un buen resultado.



"Tenemos un grupo en el cual llevamos ya seis y años y medio jugando juntos con el mismo entrenador. Sabemos cómo manejar este tipo de partidos, no será nada fácil y bueno tenemos que ir con la mentalidad positiva", comentó.



"Saprissa sabe abrir bien la cancha, si nosotros vamos a abrirnos va a pasar factura. Uno tiene que ser inteligente y sacar la experiencia en este tipo de partidos, ellos juegan muy bien y lo hacen a uno o dos toques", añadió.

Montes también tocó el tema de la “superioridad” que han pregonado algunos medios ticos por encima del fútbol hondureño. A su criterio, la forma en cómo lo han dicho muchos medios no es profesional.



"Tanto en lo futbolístico como en medios, ellos se creen superiores a nosotros en todo aspecto. Sabemos que ellos tienen mejor infraestructura, pero de la manera cómo lo dicen no son profesionales. Nosotros tenemos que seguir trabajando de la mejor manera y sabiendo que somos un buen equipo", consideró.



Y terminó aportando: "Hasta uno que es jugador le molesta que hablen mal de nuestro país, ellos no están siendo profesionales por la manera en cómo lo dicen, nosotros vamos a hacer nuestro partido y esperamos traernos un resultado positivo".