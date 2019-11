Pedro Sola se va de "Ventaneando" temporalmente

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Pedro Sola, famoso presentador del programa "Ventaneando", preocupó a sus seguidores tras anunciar su salida temporal del show de espectáculos de la cadena TV Azteca.

Hace unos días el presentador publicó un inquietante mensaje en su cuenta de Twitter y muchos creyeron que era una evidente señal de tristeza. "Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”, expresó.

Aunque las alarmas se encendieron, "Pedrito" aclaró qué no estaría en las emisiones de "Ventaneando" debido a un chequeo médico.

"Resulta que se me subió la presión y entonces pues me pusieron un aparato que durante 24 horas monitorea la presión, me lo puse hoy en la mañana y mañana en la mañana iré a que me lo quiten, esperemos que todo salga bien para que yo dure muchos años más dando lata", detalló en un video publicado en Twitter.

Rumores de despedida

Gil Barrera, periodista de El Gráfico, publicó en su columna del lunes 4 de noviembre que los problemas de “presión” de Pedrito Sola serían causados por la incertidumbre de su futuro en TV Azteca.

Barrera indicó que desde hace una semanas los altos ejecutivos de la cadena mexicana han estado "pidiendo la cabeza de Pedro".

Según agregó el comunicador “la gota que derramó el vaso” fue la reciente filtración de un video en el que Pedrito Sola hacía un gesto extraño después de haber promocionado una cerveza que se anuncia en la televisora. Esto no habría gustado a los altos ejecutivos y habrían castigado al presentador suspendiéndolo durante algunos días.