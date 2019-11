Zidane quiere que Bale se quede "hasta final de temporada"

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, defendió este martes al extremo galés Gareth Bale, lesionado y convocado con Gales, afirmando que quiere que se "quede hasta final de temporada", frente a los rumores sobre una supuesta salida del jugador en enero.



"Están diciendo que quiero que se marche en enero, es tontería, al final cualquiera puede hablar de mí, pero nadie puede decir lo que no he dicho. Quiero que se quede Gareth aquí hasta final de temporada", aseguró Zidane en rueda de prensa.



"Yo lo veo bien y él va a contar, y va a intentar hacerlo bien con el Real Madrid cuando esté bien", añadió el técnico blanco sobre el jugador galés, quien se encuentra lesionado y no estará el miércoles contra el Galatasaray en la Liga de Campeones.



La polémica se ha desatado en España después de que haya sido convocado con su selección para los clasificatorios de la Eurocopa de 2020 contra Azerbaiyán y Hungría.



"De momento no está listo, no está preparado para entrenar con normalidad", dijo Zidane, quien, no obstante, admitió que "su país tiene derecho a convocarlo, es una fecha FIFA".



"El jugador lo que quiere es estar bien, es el primero que sufre, pero vamos a ver como está esta última semana y luego como va a ser con su selección, si va a estar listo o no", añadió el técnico blanco.

VEA: Así es Shannon de Lima, la bella novia de James Rodríguez



Bale regresó lesionado, en una pantorrilla, del anterior parón de selecciones en octubre y, desde entonces, no ha vuelto a jugar ningún partido, sin que se haya hecho público cuál es su dolencia.



Preguntado por una supuesta conversación con el seleccionador galés Ryan Giggs, en la que Bale le habría asegurado que estará disponible, Zidane se limitó a afirmar que "la conversación con su seleccionador no me la sé".



"La única cosas que me interesa es tener a Gareth bien, de momento no puede estar con nosotros, está molesto él y luego nosotros porque yo quiero tener a todos mis jugadores disponibles".



Zidane también se refirió al lesionado colombiano James Rodríguez, del que afirmó que "es un poco lo mismo, no está disponible, está con molestias, es el día a día, no te puedo contar lo que tiene exactamente, no está disponible".