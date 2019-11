CNA reitera que nuevo Código Penal "no debe entrar en vigencia nunca"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Minutos después de que el Congreso Nacional aprobara la ampliación para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reiteró, vía Twitter, que esta normativa no debería entrar en vigencia nunca por ser perjudicial y "blindar a corruptos".

El rechazo del CNA contra el conjunto de normas que disminuyen las penas en muchos delitos en lugar de endurecerlas fue exteriorizada mediante tres tuits.



"Ampliación de vacatio legis del 'Código Penal de la Impunidad' no resuelve el daño que este representa para el Estado de derecho, esta norma que blinda a los corruptos nunca debe de entrar en vigencia y se tiene que aprobar una nueva que esté en consonancia con la realidad", reza el primer tuit publicado en la red social.



Además, en un segundo tuit agregaron que "Si el Congreso Nacional quiere demostrar que es plural y atiende los reclamos de la sociedad, debe, de inmediato, convocar a sectores de la sociedad para discutir propuestas para la aprobación de un Código Penal que no fomente la corrupción".



Finalmente exhortaron atender la iniciativa ciudadana orientada a que este nuevo Código no entre en vigencia e instaron a la creación de uno nuevo con "penas severas", especialmente "para los delitos contra la administración pública".

Ampliación por seis meses

Los próximos seis meses deberán de ser de capacitación intensiva para todos los servidores judiciales acerca del nuevo Código Penal e implicará el término para poder modificar o revisar el articulado de este conjunto de normas.

Hasta el 10 mayo de 2020 se amplió la noche del lunes la vigencia del polémico marco legal en el Congreso Nacional, tal y como lo consideró pertinente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la opinión que envió al Poder Legislativo la semana pasada.

Seis días restaban para que el que se ha denominado por organizaciones de la sociedad civil como “Código Penal de la Impunidad” entrara en vigor en el país.

De un proyecto presentado por el diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Luis Redondo, concerniente a la reforma del artículo 635 de esta norma penal, se determinó cambiar el plazo de su vigencia por otros seis meses adicionales.