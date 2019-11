José Eduardo Derbez responde a rumores de bisexualidad  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-José Eduardo Derbez respondió este lunes a los rumores sobre su preferencia sexual.



Según el hijo de Eugenio Derbez, Lucía Camargo mintió sobre todo lo que dijo.



“No sé quién sea, no sé cuáles sean sus intenciones, sobre todo si no me conoce”, manifestó durante una entrevista para el programa "De primera mano".

El joven actor recibió con humor los rumores que apuntan que es bisexual. “Esta señorita dice que yo soy bisexual, ¡hazme la buena! Tendría más mercado, todavía”.



José Eduardo también relató que cuando se enteró del escándalo habló con su expareja Bárbara Escalante, con quien tiene una buena relación, y le preguntó si conocía a esa mujer.



“Bárbara y yo terminamos en súper buenos términos, así que luego le escribí y le pregunté ¿ubicas a esta mujer? (…) lo empezó a checar Bárbara y me dice: 'creo que la conocí cuando iba en primaria, pero después ella se fue a vivir a Guadalajara'”, contó José Eduardo.



