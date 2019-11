Diego Vazquez: "Es difícil estar concentrado cuando te jugás una final el jueves"

SAN PEDRO, SULA, HONDURAS.- El entrenador de Motagua, Diego Vazquez, tomó con tranquilidad la derrota 2-0 ante Olimpia por el encuentro reprogramado de la jornada 5 del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional.



Tras el final del encuentro, Vazquez lamentó en conferencia de prensa que "quizá si hubiésemos acertado las que tuvimos, hubiese sido diferente. Me queda la duda en la jugada que pudo haber sido penal o falta. En el segundo tiempo Olimpia nos superó. No hubo discusión".



Además, La Barbie recalcó la seguidilla de partidos con su plantel que se tradujo como cansancio y que le obligó a "formar un equipo nuevo" para encarar el compromiso.



"Quizá Motagua no tiene para hacer tres equipos, lógicamente teníamos que hacer un mix. No quiere decir que no le dimos importancia, sino que respetamos lo que nos jugamos el día jueves.

Y agregó. "Nos quedan dos partidos, hoy hicimos un buen primer tiempo, tuvimos que hacer un equipo nuevo. Vamos a seguir apostando a hacer buenos partidos y llegar bien en la pentagonal".



Sobre el accionar de su plantilla en el campo, Diego detalló que "los primeros minutos estuvimos bien, el partido fue parejo, pero el segundo tiempo nos superaron", todo ello tomando con mayor importancia el juego ante Saprissa por la final de la Liga Concacaf. "Tuvimos que arriesgarnos a hacer un plantel de esta manera por lo que nos jugamos el jueves".



"Es difícil estar concentrado en un partido de este tipo cuando te jugás una final el jueves, pero los chicos tenían que aprovechar la oportunidad", cerró.