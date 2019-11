Hondureños con TPS no deben pagar formularios, anunció Registro Federal de EEUU

Marcel Osorto | marcel.osorto@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Evitar pagos, nuevas solicitudes de inscripción y de autorización de empleo solicitó a los hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

“Los beneficiarios actuales bajo las designaciones de TPS para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán no necesitan pagar una tarifa ni presentar ninguna solicitud, incluida la Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario I-765), para mantener sus beneficios de TPS al 4 de enero de 2021, siempre que se hayan reinscrito adecuadamente para TPS durante el período de registro anunciado más recientemente por el DHS para su país”, anunció el Registro Federal de Estados Unidos.

DHS anunció recientemente que los hondureños amparados en el TPS tienen una extensión automática de su TPS por 12 meses, por lo que su nueva fecha de expiración es el 4 de enero del 2021.

ADEMÁS: Los datos que debe saber sobre el TPS

“Las designaciones de TPS para Honduras y Nepal seguirán vigentes, según lo requerido por la orden Bhattarai para suspender los procedimientos, a la espera de la disposición final de la apelación del Gobierno de la orden judicial preliminar en Ramos”, cita documento publicado en el Registro

También destaca que los tepesianos pueden utilizar el aviso publicado en el Registro Federal para mostrarle a sus patronos que su permiso de trabajo fue extendido.

Hasta el 4 de enero de 2021 fue extendido el TPS para Honduras.

“Pueden mostrarles a los empleadores este Registro Federal Aviso para explicar que su documentación relacionada con TPS se ha extendido hasta el 4 de enero de 2021”.

Por su parte, Jessica Girón, representante de la Alianza Nacional TPS, instó a los hondureños a no caer en estafas con abogados o enviar dinero de reinscripción o permiso de trabajo por que todavía no están publicados los lineamientos. “Normalmente USCIS publica adónde enviar y en qué fechas, aún estamos esperando esa publicación, mientras tanto no es recomendable hacerlo”, dijo.

LEA: Honduras habilita sus consulados en Estados Unidos para los tepesianos