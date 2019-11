Latinoamérica en crisis: recuento de la actualidad en la región

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Latinoamérica vive una época de convulsión que busca generar grandes cambios tanto económica, como políticamente.

Las fuertes protestas -principalmente en América del Sur- llevaron esta semana al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a denunciar un "patrón" de desestabilización proveniente de Venezuela y de Cuba, orientado primero a Colombia y Ecuador y después a Chile.

Almagro atribuyó a estos países una responsabilidad en las masivas movilizaciones antigubernamentales en la región. Pero la cuestión es que cada país vive su propia realidad, sus retos y sus males.

Venezuela entre sanciones, escasez y migración forzada

Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

Venezuela -que en el último semestre ha reducido su nivel de protestas- no acaba de recuperar su estabilidad social y abastecimiento de productos de primera necesidad, esto en contraste con las adquisiciones bélicas del gobierno.

Este fin de semana arribó al territorio bolivariano una flota de aviones provenientes de Rusia con cientos de millones de dólares. Un informe reveló que el gobierno de Vladimir Putin busca potenciar el Banco de Desarrollo tras las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Entretanto, Washington asegura que Cuba apoya militarmente para evitar la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, importante aliado y proveedor de combustible de la isla.

Crisis económica en Argentina que preocupa a vecinos

La crisis económica continúa profundizándose en Argentina, a medida que el país restringe el acceso a la moneda extranjera, al igual que sus vecinos en la región, integrantes del Mercosur.

La región comienza a resentir sus efectos y a preocuparse por sus propias economías y si estas podrían resultar afectadas por lo que está pasándole a su socio comercial.

A Paraguay -por ejemplo- que tiene mejor estabilidad que Argentina le preocupa el tema turístico.

Uruguay por su lado considera que está mejor preparada, que en crisis anteriores como la de 2001, de acuerdo a expertos. Brasil también está atento al caso, sus exportaciones a Argentina cayeron hasta un 40% en el último año.

El ofrecimiento de Estados Unidos de ayudar a Argentina en medio de una recesión, alienta a Alberto Fernández quien ve con esperanza el inicio de su gobierno.

Ambos mandatarios "discutieron la sólida relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina".

Trump incluso instruyó a sus delegados ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que trabajen en conjunto con el país sudamericano.

Argentina lleva adelante un programa de ajuste fiscal con el FMI que le otorgó en 2018 un auxilio por 57,000 millones de dólares, de los cuales ha recibido hasta ahora 44,000 millones.

Una nueva Constitución para Chile

Los chilenos buscan un plebiscito que impulse una nueva Constitución, que reemplace a la que fue heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), algo que consideran es "fundamental" e indispensable para superar la crisis social que sacude al país.

Líderes de tres partidos opositores al gobierno consideraron "insuficiente" la agenda social presentada por el gobierno días atrás, en un intento por desactivar las protestas que se han mantenido firmes a 16 días de su inicio.

Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990, y asegurar la continuidad del modelo de economía abierta con escasa presencia del Estado en temas como Educación, Salud y Pensiones.

Además del cambio constitucional, los tres partidos proponen que se fijen precios de medicamentos, se realicen aumentos significativos a las pensiones menos favorecidas y se estudien mecanismos para fijar mayores impuestos a los más ricos, entre otros cambios.

La crisis, marcada por violentas protestas y saqueos, provocó 20 muertes, más de un millar de heridos y miles de detenidos, sobre todo la primera semana.

La gente se manifiesta con una bandera nacional chilena contra las políticas económicas del gobierno en Santiago. Foto: AFP.

Movimiento indígena se revela en Ecuador

Lenín Moreno enfrentó la furia de los ecuatorianos cuando decretó la eliminación de los subsidios a la gasolina corriente y el diésel, lo cual reportaría 1,500 de millones de dólares, pero ello desató el descontento generalizado tras el incremento de los precios de los combustibles hasta en 123% y de las tarifas de transporte en un 40%.

La convulsión social durante 12 días de protestas dejó diez muertos, 1,340 heridos y 1,192 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

Las violentas protestas, con pérdidas estimadas por el gobierno en cerca de 2,500 millones de dólares, finalizaron con la derogatoria del decreto que suprimió los subsidios, el retorno a las tarifas anteriores y un compromiso de diálogo de Moreno con el movimiento indígena que lideró las manifestaciones, con mediación de la ONU y la Iglesia católica.

Crece incertidumbre por reelección en Bolivia

En Bolivia crece la incertidumbre sobre la auditoría de la OEA a los cuestionados comicios del 20 de octubre, en medio de las protestas contra la reelección del presidente Evo Morales.

Con una situación más tranquila este fin de semana -que en las jornadas anteriores- aún persisten la tensión, los paros cívicos y los bloqueos de calles en varias ciudades.

La fiscalía anunciaba el arresto de seis sospechosos de los homicidios de dos manifestantes opositores en el poblado de Montero, en la región oriental de Santa Cruz, el pasado miércoles.

La oposición boliviana rechaza la auditoría de la OEA, pues cree que se trata de "una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder".

El informe de la misión de la OEA debe estar listo en dos semanas y el apoyo de Morales a esta auditoría sería una señal de que piensa que le será favorable para sellar un cuarto mandato hasta 2025, mientras llegue el resultado de la auditoría las protestas podrían continuar.

Los choques entre opositores y policías han dejado 191 detenidos y 60 policías contusos, uno de ellos en estado de coma. Desde que comenzaron las protestas se han registrado unos 140 heridos, además de los dos fallecidos, según la Defensoría del Pueblo.

Una juventud abanderada de la protesta en Nicaragua

Los fuertes despliegues de policías y fuerzas antimotines en la capital de Nicaragua persisten.

"¡Que se vayan!", "no queremos más dictadura" y "no queremos más presos políticos!", reclaman los estudiantes en los predios de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, de donde no pudieron salir a marchar por las calles como tenían previsto por la presencia de agentes antidisturbios que cercaron el lugar.

Los manifestantes satirizaron a los gobernantes en una improvisada pasarela, aludiendo igualmente al desfile de moda "Nicaragua diseña", que promueve una de las hijas de la pareja presidencial.

La policía nicaragüense prohibió las protestas opositores para evitar que se reanuden las masivas marchas que estallaron en abril del 2018 contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.

Según grupos humanitarios, la represión a las manifestaciones dejó hasta ahora unos 325 muertos, cientos de encarcelados y al menos 62,500 exiliados.

Manifestantes antigubernamentales confrontan a la policía antidisturbios durante la llamada 'Marcha de burla' para protestar contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega en Managua. Foto: AFP.

Buscan resucitar al Congreso

El máximo tribunal en asuntos constitucionales de Perú admitió recientemente una demanda para reabrir el desacreditado Parlamento opositor, disuelto hace un mes por el presidente Martín Vizcarra en medio de multitudinarias manifestaciones de apoyo al gobierno en todo el país.

La admisión de la demanda no implica una toma de posición sobre el fondo de la cuestión y el tiempo para obtener una decisión final podría ser dos o tres meses, según expertos.

Vizcarra argumenta que disolvió el Parlamento opositor usando los poderes que le otorga la constitución, pero los opositores afirman que no se han respetado las leyes.

El presidente había pedido al Parlamento que elaborara requisitos más rigurosos para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder, pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un miembro de la mencionada corte, por lo que Vizcarra ordenó su cierre.

El disuelto Congreso estaba desprestigiado por la férrea defensa de algunos de sus integrantes investigados por corrupción.

Señalan de narcogobierno a Honduras

Honduras también vive su propia realidad, con esporádicas protestas por parte de la oposición que piden la renuncia del actual gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández, a quien acusan de dirigir un "narcogobierno" y quien además fue mencionado en el juicio por narcotráfico desarrollado contre su hermano Tony Hernández.

El exdiputado fue declarado culpable por la justicia de Estados Unidos, lo que originó más protestas contra el mandatario que se reeligió en noviembre de 2017.