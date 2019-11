Thiago Vazquez: “A mí me gustan las matemáticas”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Encontrarse a Thiago Vazquez en las prácticas de Motagua ya es algo muy común. El hijo mayor de Diego se entrena con el primer equipo y vuela bajo los tres palos como un día lo hizo su padre, el portero más ganador de los Azules y ahora el técnico más exitoso del club.

Thiago es un chico risueño que posee una gran estatura pese a que solo tiene 16 años de edad. “Sí, estoy entrenando con Hugo Caballero, con Johny Rougier y Licona, es una oportunidad increíble. Gracias a mi papá que ya todos sabemos lo que ha logrado con Motagua”.

“Estoy bastante feliz, me encanta el fútbol, disfruto entrenar. Después de las clases trabajo con Motagua, es una pasión muy grande”, agregó.

El chico está inscrito en la U16 de Motagua con quienes está jugando la semifinal. “Sí, la vez pasada empatamos con FBO en semis”.

Genio con los números

Thiago es brillante en la Macris, es de los estudiantes más destacados del colegio. “Bastante bien, se puede decir que de los mejores de la escuela y siempre vamos a las olimpiadas de matemáticas y las ganamos”.

Vazquez sorprende por el hecho de que posee un índice del 95% y muchas veces los futbolistas no son tan buenos con las matemáticas. “Sí, es raro pero a mí me gustan las matemáticas, creo que agarré el fútbol por mi papá y las matemáticas por mi abuelo. Soy una combinación rara, ja, ja”.

El arquero de la Macris reconoce que algunos maestros le recomiendan que siga estudiando. “Me dicen que prefieren que sea matemático antes que futbolista”. De inmediato le preguntamos a Thiago porqué se puso los guantes, “¿Estás imitando a tu viejo?”. “Yo empecé a jugar de arquero porque no me gustaba correr, pero sí me gustaba el fútbol, es una pasión. Inicié de arquero y me fue gustando el puesto y aquí me quedé”.

El jovencito viene destacando desde hace varios años en los torneos que realizan las escuelas bilingües. Recientemente ganó el trofeo al portero menos batido en los Juegos de la Juventud 2019. “Fue un torneo muy duro, los rivales se preparan bien. El San Miguel se preparó en Suecia”, recordó.

Thiago no se agranda a pesar de toda la fama que posee por ser el hijo del entrenador más ganador de Motagua. “Yo lo tomo con humildad, no me creo mejor que nadie. Soy igual que todos los demás”.

Vazquez se ve en primera con Motagua, al menos ese es su sueño. “Solo Dios sabe, espero que sí. Trabajo duro para llegar algún día a jugar en Primera División. Yo voy a entrenar para llegar lo más lejos posible, a veces lo lográs y otras no, pero lo voy a intentar”, dijo.

¿Cómo es Diego el padre entrenador? “Me aconseja como arquero porque él jugó en ese puesto, me dice que juegue adelantado, que salga en los centros”.

Siguió contando que “es muy buen papá, siempre quiere lo mejor para sus hijos: como ya sabés alguien de ese nivel consiente mucho a los hijos pero él no es así... Mi papá nos dice que tenemos que pelear por lo que queremos, no siempre nos da todo lo que le pedimos. Eso nos demuestra que en realidad nos ama. De vez en cuando nos da nuestros regañones, pero él de verdad nos quiere mucho”.

“Thiago posee una buena estatura y le gusta mucho atajar”

Diego Vazquez es el más feliz de ver que su hijo mayor sigue sus pasos. “Como padre veo todas esas cosas positivas de Thiago. Él es muy bueno en la escuela, su índice es excelente, tiene un promedio de 95% o más y es muy aplicado, ordenado en todo”, señaló.



El DT también lo analizó como futbolista. “Como arquero está mejorando, ha crecido mucho y tiene que seguir mejorando. Posee buena estatura y le gusta bastante atajar así que puede dar mucho”.



El estratega le brindó una recomendación a su hijo. “Thiago tiene que combinar la pasión del fútbol con los estudios, eso es muy importante para su crecimiento personal”.



Finalizó diciendo que “Como hijo es cariñoso, intentamos estar juntos todo el tiempo que se puede. Estoy orgulloso de él y de que crezca sano sobre todo”.