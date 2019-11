París Saint Germain se frena con una derrota inesperada en Dijon

PARÍS, FRANCIA.- El París Saint Germain, líder destacado de la Ligue 1 francesa, se frenó en su camino hacia un nuevo título nacional al caer 2-1 en el campo del Dijon, este viernes en el partido que abrió la 12ª jornada del campeonato.



Kylian Mbappé había adelantado al club de la capital en el minuto 19, pero el equipo de Borgoña remontó luego con dianas del franco-marroquí Mounir Chouiar (45+6) y del venezolano Jhonder Cádiz (47).



Es la tercera derrota liguera para el PSG esta temporada, tras su caída 2-1 en Rennes y el revés 2-0 sufrido ante el Reims en el Parque de los Príncipes. Sus otros nueve partidos en el campeonato los saldó con victorias (27 puntos).



Tiene ocho puntos más que el segundo, el Nantes (2º), que visita el domingo al Burdeos (8).



También pueden recortar su desventaja otros equipos como Lille (3º) y Reims (4º), situados a nueve puntos y que visitan respectivamente al Marsella (7º) el sábado y al Niza (15º) el domingo.



El Dijon abandona gracias a su triunfo el último puesto y se pone decimoctavo, en puesto de repechaje por la permanencia. Hasta ahora nunca había podido derrotar al PSG en sus ocho confrontaciones anteriores.



"Así es el fútbol. Todo es posible, ¿no? No es la primera vez que el último de la clasificación gana al primero y no será la última", se resignó el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, en declaraciones a Canal Plus Francia tras el partido.

Cavani, de nuevo suplente

El Dijon logró su gesta pese a que el equipo de París se adelantó en el minuto 19, cuando Mbappé superó en la salida al arquero Alfred Gomis tras recibir un pase en profundidad del argentino Ángel Di María, para que el joven campeón mundial galo firmara su quinto tanto de esta Ligue 1.



El Dijon igualó en el descuento (45+6) de la primera mitad, cuando el portero costarricense Keylor Navas no pudo atajar un balón, que quedó suelto en el área para que Chouair fusilara el empate a uno y lograra su primer gol en la primera división francesa.



Justo tras el descanso, Jhonder Cádiz puso al Dijon por delante en el 47, con un tiro cruzado con la zurda, con poco ángulo, que sirvió para que los locales se quedaran con los tres puntos. También para él, llegado al club francés para esta temporada, es su primer tanto en la Ligue 1.



Tuchel optó por continuar dejando en el banquillo de entrada al uruguayo Edinson Cavani, que había reaparecido tras dos meses lesionado el pasado fin de semana y que no ha sido titular desde el 25 de agosto.



Cavani entró en juego en el minuto 72 y tuvo su mejor ocasión en el 83, a centro de Mbappé.



El argentino Mauro Icardi, titular, no tuvo muchas oportunidades en esta ocasión, aunque envió en el 64 al larguero. Su compatriota Leandro Paredes, también del PSG, envió por su parte al palo en el 69.



La derrota del PSG llega justo antes de que el equipo francés reciba al Brujas belga en la cuarta jornada de su grupo de la Liga de Campeones, donde es líder del grupo A con un pleno de 9 puntos, cinco más que el Real Madrid, segundo.