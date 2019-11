Estados Unidos extiende por 12 meses más el TPS para los hondureños

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Por 12 meses más el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los 70,281 hondureños que mantienen este beneficio en ese país.



Los Estados Unidos confirmaron que tanto Honduras como los seis países más que conforman la demanda Ramos vrs Nielsen tendrán una extensión automática de 12 meses a su Estatus de Protección Temporal (TPS).

"Un año más de tranquilidad y oportunidad para nuestros compatriotas que estan bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), el permiso de trabajo se extiende hasta el 4 de enero de 2021", escribió en su cuenta de Twitter, el canciller Lisandro Rosales.

El representante de la Alianza Nacional TPS, Porfirio Quintano, dijo a EL HERALDO que la extensión es para los seis países que conforman la demanda.



Recordó que falta aun la decisión de la Corte Federal, pero el hecho de recibir esta extensión de 12 meses, por ahora es un alivio para los tepesianos hondureños.

Medida en El Salvador

Recientemente el gobierno de Trump decidió ampliar por un año los permisos de trabajo de unos 250,000 salvadoreños residentes en Estados Unidos y protegidos por el TPS en reconocimiento a "los logros y el buen trabajo" de Bukele, quien firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir a solicitantes de asilo de otros países.

Además, Bukele se comprometió con Trump para reducir la migración.

"Decían que era imposible. Que el gobierno salvadoreño no podía hacer nada. Pero nosotros sabíamos que nuestros aliados no nos dejarían solos. No quisimos compartirlo antes porque podíamos entorpecer las conversaciones, pero después de todo, gracias a Dios, el TPS se logró", fue el mensaje que escribió el mandatario en sus redes sociales.

Datos que debe saber sobre el TPS

1. El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado por el presidente estadounidense, George H. W. Bush (1989-1993). Estableció otorgar de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a las naciones afectadas por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.

2. El TPS otorga dos beneficios: el primero es el amparo temporal de la deportación y el segundo un permiso de trabajo.

