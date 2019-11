“Es un lugar muy bonito para vivir”, reconoce don Óscar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En su mirada se refleja la paz y tranquilidad de estar en un hogar donde nunca le faltará nada.



Don Óscar pasó la noche del miércoles por primera vez bajo un cálido techo y en una suave cama, luego de vivir por tres años en una oscura y fría cueva.



El equipo de EL HERALDO visitó ayer al exhombre de la caverna para conocer cómo fue su primer día de descanso en el hogar del adulto mayor Salvador Aguirre.



Lo encontramos en un sillón en medio de dos nuevos amigos con hilos de plata y muy concentrado siguiendo la trama de la película de acción “Ejecutor” con Arnold Schwarzenegger.



LEA: Así encontramos a don Óscar en su cueva



Al ver a sus amigos los periodistas, saltó del cómodo mueble y saludó con una sonrisa y un apretón de manos.



“Don Óscar, ¿qué tal su primera noche, descansó bien?”, le preguntamos a lo que, con voz ronca y lenta, dijo: “Dormí bien, gracias a Dios, muchas noches tuve insomnio, pero esta vez dormí rico, todo tranquilo”.



Su explicación no paró. “Es muy grande, hay muchos pasillos donde puedo caminar, he visto varias películas buenas, me gusta ver televisión. Es un lugar muy bonito para estar acá”, relató con gratitud.



Buen comportamiento

El personal que está a cargo del nuevo miembro de la familia Salvador Aguirre dijo que no es agresivo, es obediente y tranquilo.



ADEMÁS: La ayuda de instituciones y personas de buen corazón llegó



Luego de varios chequeos médicos se le detectó que tiene una demencia leve y síndrome de abandono social.



El doctor le recetó varios medicamentos que serán adquiridos con los donativos en efectivo que le han hecho varios hondureños de buen corazón y que ascienden a 7,000 lempiras.0



Rescate y limpieza

Mientras don Óscar disfrutaba de la película, en el oscuro hueco del anillo periférico donde habitó, los machetes y los azadones eliminaban por completo la espesa maleza.



La misión era limpiar la zona y recuperar la docena de felinos que le hicieron compañía para trasladarlos a un refugio temporal mientras se les encuentra un hogar donde los quieran y los cuiden.



La captura de los felinos se complicó por el poco contacto que han tenido con otras personas, pero ya están bajo el cuidado de un voluntario de La Casa de Noé, en la cercanías del Parque La Concordia.



TAMBIÉN: Don Óscar le dice adiós a la cueva



El personal de barrido de la Alcaldía retiró una volqueta de maleza, desechos y viejos enseres de la cueva.