Muere joven estudiante de robótica que fue asaltado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un estudiante de robótica falleció ayer en horas de la mañana en el Hospital Escuela (HE).



El joven de 20 años perdió la vida producto de la complicación de un atentado que sufrió por unos delincuentes.



La víctima fue identificada como Carlos Daniel Marcía Padilla. Hace dos años él salió de la institución educativa donde estudiaba informática y robótica, iba en su motocicleta cuando unos sujetos lo interceptaron para despojarlo de ella.

ADEMÁS: Hombre ultimado en Cortés estaba vinculado al crimen de Aníbal Barrow



El hecho ocurrió en la ciudad de Comayagua, de donde era originario. Esas personas lo golpearon y luego lo tiraron a un barranco.



El joven logró sobrevivir de milagro, estuvo en coma y quedó parapléjico.



A raíz de las heridas y los traumas que sufrió el joven producto del asalto quedó con complicaciones en su estado de salud. Hace unos meses fue internado en el Hospital Escuela, donde batalló por su vida, pero al final no soportó y murió.



El padre del muchacho llegó a la morgue judicial para reclamar el cuerpo.



El señor Jesús Marcía aseveró que no es justo que por culpa de esos ladrones que lo atacaron perdió a su hijo.



El padre expresó que no es justo que por la delincuencia se haya apagado la vida de su hijo. Los familiares del joven rompieron en llanto cuando el personal de Medicina Forense les entregó el cadáver.



Ellos son originarios de Comayagua, donde trasladaron el cuerpo sin vida para velarlo y hoy le darán cristiana sepultura.

DE INTERÉS: Cae pareja sospechosa de haber asesinado a enfermera en Río Lindo