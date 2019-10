Biby Gaytán, esposa de Eduardo Capetillo, desmiente rumores de divorcio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más estables en el mundo de la farándula mexicana tras 25 de matrimonio, sin embargo, recientemente circulan rumores sobre un posible distanciamiento entre los actores.



El rumor sobre un posible divorcio entre la pareja nació luego de que Capetillo publicara una imagen de un atardecer con el mensaje: "Estoy aprendiendo a amar el sonido de mis pasos al alejarme de aquello que no es para mí". De inmediato sus seguidores comenzaron con las especulaciones.

A lo anterior, se le sumó el reporte del periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien en su columna de El Heraldo de México indicó que Gaytán y Capetillo podrían estar pasando por una crisis matrimonial.



Según el periodista, la pareja estaría "al borde del divorcio" y como supuestas pruebas reveló que habían dejado de seguirse en Instagram.

Tras el revuelo suscitado, la actriz y madre de cinco hijos desmintió todo e indicó que dejó de seguir a su esposo como parte del "show".



"Esto es parte del show business, muchachos [dijo refiriéndose a la prensa]. Ya con tantos años ustedes creen que me cuezo al primer hervor, ya no. A ratos lo sigo y a ratos no, así es la vida", declaró Gaytán terminando así con los rumores.

Por su parte, Capetillo publicó una tierna imagen en la que aparece abrazando a su esposa y de fondo se ve el atardecer, dando así otra señal de que todo está intacto, hace como hace 25 años.