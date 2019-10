Jacqueline Bracamontes revela qué cirugías se realizó

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz mexicana Jacqueline Bracamontes anunció la semana pasada que se sometería a una serie de cirugías estéticas para mejorar su apariencia tras haber dado a luz a cuatro pequeñas.



Esta semana se conoció que la mexicana estuvo en el quirófano para realizarse tres procedimientos: una liposucción, marcaje abdominal y reconstrucción de senos. Inicialmente la presentadora no dio muchos detalles de sus arreglos con el bisturí, pero en una entrevista exclusiva con el programa "Al Rojo Vivo" reveló cómo fue el proceso y qué la hizo tomar la decisión.

Jacqueline Bracamontes comentó que operarse fue una decisión muy personal y que su esposo, Martín Fuentes, no tuvo nada que ver. Esta última aclaración se dio porque en las redes sociales se manejó que la actriz habría decidido ingresar al quirófano por presión de su pareja.



“Es un regalito que me doy a mí misma porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie. La decisión la tomé por mí porque yo me quiero ver al espejo y decir ‘qué bien me veo’ y sentirme bien, tanto internamente como físicamente”, dijo durante la entrevista.

Bracamomentes junto a su esposo Martín y dos de sus hijas.







Bracamontes también expresó que inicialmente solo había pensado en una reconstrucción de senos, pero que en la visita a su médico él la convenció de optar por dos procedimientos más.

"Hablando con el doctor y cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo ‘¿sabes qué? ya que te voy a abrir y te voy a arreglar la hernia, te tengo que coser los músculos porque tú aunque hagas 200 abdominales diarias no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos. Entonces él fue el que me convenció de hacerme eso y ya después me voltea y me dice ‘y ya de pasada te hago una liposucción’ ya sabes en los gorditos de la espalda”, manifestó.

“Tiempo de hojalatería y pintura. Bisturí, ven a mí. Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... después de cuatro embarazos uffff, era urgente. Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre. Les contaré cómo me va. Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera. Gracias mi @mft07 por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme”, escribió hace siete días la guapa mexicana en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que aparece en la camilla de un hospital.

