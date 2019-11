VIDEO: Así fue la captura del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- En conferencia de prensa, el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador difundió donde se ve cada detalle de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del temido capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.



En el video se observa cómo el integrante del Cártel de Sinaloa es puesto contra la pared. Ahí los uniformados, integrantes del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico del Ejército mexicano, aprovechan para verificar que el joven no porte armas.

De repente él toma el teléfono y dice: "Ya paren todo, ya me entregué. Dígales. Ya no quiero pedos, que haya desmadre".

La grabación puso en evidencia que los soldados lo sacaron de su casa y le exigieron que ordene a sus sicarios detener la guerra que han iniciado para liberarle.

AMLO

El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha sido duramente criticado por opositores y expertos en seguridad, tras liberar al hijo de "El Chapo", pero en reiteradas ocasiones él ha defendido su decisión

"Ya no es enfrentar la violencia con violencia, no es el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico; queremos la paz", dijo AMLO para justificar por qué se decidió ponerlo en libertad..



Ovidio Guzmán, uno de los diez hijos reconocidos del "Chapo", es buscado por la DEA por tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que ha pedido a México su captura con fines de extradición.



El "Chapo" Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2016 y condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas.