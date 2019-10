Kanye West pide a Kim Kardashian un mejor ejemplo para su hija North

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La vida de Kanye West dio un giro inesperado y sorprendente para muchos de sus seguidores, luego que decidiera volcar su vida por completo a Dios y ahora quiere que su hija North y su esposa Kim Kardashian hagan lo mismo.



Según dio a conocer la misma Kim, su esposo le pidió y discutió con ella para que fuera un mejor ejemplo para su primogénita, así como enseñarle a no usar maquillaje y ropa inadecuada para su edad.



"North está tratando de comenzar en el maquillaje, pero ella está siendo obstruida fuertemente porque su papá ha prohibido el maquillaje para ella hasta que sea una adolescente", relató Kardashian.

Agregó: "Es una gran discusión, una gran pelea en nuestro hogar ahora mismo, pero es lo mejor. Creo que como padre tú solo aprendes y determinas sobre la marcha, y nos dimos cuenta de que realmente no queremos que use maquillaje a una edad temprana, pero ella ve a su mamá ponerse lápiz y brillo labial".



Kanye reveló que comprendió que estaba adelantando el desarrollo de su hija de 6 años y que ahora con sus nuevas creencias ha decidido cambiar de opinión.



"Yo literalmente estaba haciendo que (North) probara vestirse como Rihanna. No creo que North debería usar un crop top después de que la dejé portar un vestido ‘slip’ cuando tenía dos años de edad. Pienso y me siento diferente ahora que soy cristiano", expresó.



El último disco que sacó el rapero estadounidense es cristiano, en el habla sobre ayunar y evitar las relaciones sexuales antes de casarse.