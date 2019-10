Lucía Camargo asegura que hijo de Derbez "se da amor con otros hombres"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-A casi dos meses de haber anunciado que estaba soltero, José Eduardo Derbez se encuentra en el ojo del huracán a raíz de una entrevista que asegura que "se da amor con otros hombres".



Lucía Camargo, exnovia de Bárbara Escalante, la última pareja sentimental del hijo de Eugenio Derbez, habló con la revista TV Notas y aseguró que la relación solo fue una ilusión y que ambos son bisexuales.



"Fuimos novias dos años, de los 17 a los 19. Cortamos porque me dijeron que ella me estaba engañando con otra chava, y aunque luego me enteré de que fue una mentira que inventaron unas chavas a las que Bárbara les caía mal, ya no volvimos a vernos", dijo Camargo.



Además contó que tras su separación con Escalante decidió avanzar con su vida y escribir un libro. Fue unos años después que se enteró que su ex ya tenía novio.

“Sonora es súper chiquito y todo se sabe. Ellos se conocieron en mayo de 2014 y, como te dije, ella desde chavita quería sobresalir en el medio, y pues vio en él su oportunidad para acercarse, pese a saber que José Eduardo es gay, o bueno, que le gustan mujeres y hombres, pero más ellos”, siguió diciendo.



La exnovia de Escalante aseguró que aunque ella nunca ha visto a José Eduardo Derbez con hombres, hay personas que sí lo han hecho.



"Si de repente se dejó ver con chavas y anduvo con Bárbara, fue más por imagen, porque no quiere destaparse públicamente”, agregó.



"Esos mismos amigos que han visto a José Eduardo dándose amor con hombres, también me platicaron que entre él y Bárbara hubo un contrato de por medio y por eso duraron tanto tiempo juntos, porque ella salía ganando algo; ¿o cómo crees que ella se ha mantenido todos estos años en la CDMX, que es carísima?”, señaló.



Ni José Eduardo Derbez ni Bárbara Escalante han hablado sobre el tema, pero sus fanáticos esperan que contesten a estas acusaciones.

