Tatiana sufre parálisis facial, pero se lo toma con humor  

CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO.-Tatiana, “La reina de los niños”, sufrió una parálisis facial y fue ella misma quien dio a conocer la noticia a través de su Instagram.



Durante su gira por Estados Unidos, Tatiana mostró a sus seguidores cómo le quedó el rostro tras sufrir el padecimiento.



Tatiana Palacios Chapa contó mediante un video que le dio parálisis facial el fin de semana cuando salía del avión por la baja de defensas, de no dormir lo suficiente, la vida del artista, y por el cambio de clima, principalmente.

VEA: Las 10 noticias que dejó el mundo del entretenimiento en octubre



La cantante y animadora manifestó que pese a su problema de salud, “el show debe continuar". "Me dio parálisis facial pero pronto se me quitará , gracias por su cariño y como dice mi canción ‘Sonríe, sonríe’ (Aunque sea de lado ?)", escribió en un video de Instagram.

En lugar de ponerse dramática, la intérprete de éxitos como “No me quiero bañar”, se comportó con mucho humor y explicó que su parálisis facial no debe ser preocupación, “pero, si me quieren ver así en el circo, medio chueca, pues no se asusten, esto se me va a quitar.



Tatiana reveló que no es la primera vez que sufre de parálisis facial, 15 años atrás también padeció por el estrés del trabajo.