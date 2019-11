Túnel encontrado cerca de "El Pozo l" es vinculado a Magdaleno, narco relacionado a Tony

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El túnel encontrado en una construcción a unos kilómetros de la cárcel de máxima seguridad, conocida como "El Pozo l", en Ilama, Santa Bárbara, era para una probable fuga de Nery Sanabria, quien se hacía llamar Magdaleno Meza Fúnez.



Lo anterior lo dejó entrever el viceministro de la Secretaría de Seguridad, Luis Suazo, quien agregó qu el ahora occiso intentó fugarse al menos en tres ocasiones.

“Magdaleno Fúnez tenía el interés de fugarse y recobrar su libertad, lo primero que hizo fue falsificar una carta de libertad para él y la esposa lo que se detectó, no se pusieron en libertad y eso alerto al fiscal y al juzgado que estaba a cargo del caso y ellos solicitaron que se trasladara Magdaleno a una cárcel de máxima seguridad”, dijo el viceministro de Seguridad.



Seguidamente, recordó que el pasado mes de septiembre la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) descubrió un túnel que tenía como punto final "El Pozo l", y que “las investigaciones señalan que quien estaba haciendo eso, era gente de Magdaleno Meza Fúnez".



Asimismo, Suazo reveló que otro de los planes de fuga del narco relacionado con las narcolibretas presentadas en el juicio de Juan Antonio Hernández, consistía en solicitar atención médica “porque pretendían en el transcurso del proceso de salir a atención médica hacer un rescate para lo cual hay una serie de investigaciones en curso y al final lo que se hizo fue llevarle la médico ahí (en El Pozo l)".

"Hay una serie de circunstancias alrededor de todo esto, lo que yo diría es que eso va ser parte de la investigación, la responsabilidad de la guarda y custodia es del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y ellos deciden en base a esta serie de información que los ciudadanos no conocen, que probablemente él (Carlos Chajtur) como abogado no conoce, porque no es parte de la organización que lideraba Magdaleno y probablemente no conozca todo lo que están intentando hacer ese grupo que lo apoyaba", puntualizó.