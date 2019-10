De entre 7 a 10 días entregarán el cadáver de Magdaleno Meza Fúnez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A la espera de los resultados están en el departamento de Medicina Legal y Ciencia Forenses para poder entregar el cuerpo del presunto narco hondureño Nery Sanabria, alias Magdaleno Meza Fúnez, quien fue asesinado en la cárcel de Máxima seguridad, mejor conocida como "El Pozo l".



El cuerpo de Meza Fúnez fue ingresado el pasado sábado a la morgue de la capital de Honduras, desde ese día los médicos forenses realizan las pruebas respectivas.

ADEMÁS: En Operación Corsario cae exdiputado acusado de lavado de activos



Sin embargo, el cuerpo del ahora occiso será sometido a pruebas de ADN y los resultados, por lo que el cadáver se entregaría de entre 7 a 10 días, según dijo una fuente a EL HERALDO.



Magdaleno Meza Fúnez fue asesinado el sábado 26 de octubre por seis reos en el interior de la cárcel de máxima seguridad.

Vea además: FOTOS: En 46 segundos mataron a Magdaleno Meza en 'El Pozo I'



Según la Secretaría de Seguridad, Magdaleno Meza Fúnez estaba recibiendo una charla para informarle sobre el restablecimiento de las visitas de los familiares cuando fue atacado y asesinado de forma atroz.



El cuerpo de Magdaleno o Nery Sanabria, no tendría huellas dactilares, por lo que se habría solicitado pruebas de ADN, no obstante este extremo no ha sido confirmado.

DE INTERÉS: Magdaleno Meza suplicaba con lágrimas que lo cambiaran de cárcel, dice su abogado