Diego Vázquez: "Nos faltó paz y ciencia para embocar la pelota"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la mirada puesta en la Concacaf, el Motagua de Diego Vazquez enfrentó al Real España con un cuadro alterno y al final se conformó con un empate 1-1, mismo que lo aleja de la pelea por el liderato de la pentagonal.



"A partir que incluimos un equipo que no venía jugando seguido, estoy conforme con el funcionamiento general, siempre quisimos ganar, buscar el arco contrario y nos pusimos a ganar, después tuvimos para el segundo y perdonamos. Luego cometimos un error y al final del segundo tiempo el partido estaba abierto para cualquiera de los dos", consideró.



Cuando se le consultó a Diego Vázquez sobre si planteamiento iba pensado en la Concacaf. "Dije que teníamos que tener realismo, pero no quiere decir que el equipo que entró no quiso ganar, siempre apostamos al triunfo todos los jugadores que entran a la cancha, salvo Jonathan que es el sub-20 y lo demás son habituales que juegan, pero Motagua tampoco tiene para hacer dos planteles. Creo que en general me gustó a pesar de los cambios obligados porque no es fácil encargar dos torneos estando en semifinal de uno y peleando arriba en otro".

"Queríamos darle un poco de continuidad a unos y tampoco desgastarlos tanto para que estén bien para el jueves", agregó.

Además fue claro en cuanto al trabajo que realizan los demás. "Nosotros nos fijamos en el funcionamiento nuestro y tenemos demasiado trabajo para ver los demás. Si creo que quedó un poco lejos de alcanzar la pentagonal, pero nosotros siempre quisimos ganar a pesar de los partido y las posiciones que puedan generar la controversia de lo que conviene. Si uno no gana, el fútbol te pasa factura".



Diego Vázquez también les mandó un mensaje directo a su plantel. "Hay jugadores que tienen que mejorar, aprovechar las oportunidades y lo minutos que uno le da para sacar las conclusiones".



En cuanto a los números que restan y la posibilidades. "Matemáticamente nos quedan tres partidos, nueve puntos en disputa y nos sacan ocho. Quedó todo igual y debemos de tener realismo más allá de la matemática que nos puede favorecer".



"Hay que tener serenidad, paciencia, que quiere decir paz y ciencia. Nos faltó paz y ciencia para embocar la pelota. Les pongo carteles con paz y ciencia. Se trabaja, pero también hay que entender a los protagonistas. Hay que estar ahí adentro y hay que darle ánimo y que la próxima va para adentro", finalizó.