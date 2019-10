Exnovio de Fabiola Campomanes se disculpa por acusarla de agresión

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El actor Jonathan Islas pidió disculpas a su expareja, Fabiola Campomanes, luego de difundir un video en el que la acusó de golpearlo mientras estaba drogada.



La expareja de Campomanes publicó un video en su cuenta de Instagram en el que lamentó haber hablado mal de la actriz.

"Me puse nervioso, me espanté, lo primero que se me ocurrió fue subir ese video, el cual no tuve que haber subido. Tuve que haber arreglado las cosas hablando con mi expareja y no de esta manera", expresó en el material audiovisual.



Islas reveló que quiere mucho a Campomanes y que la considera una gran mujer y madre, por lo que aseguró estar muy arrepentido de haber expresado lo contrario en un polémico video.



"Me arrepiento mucho porque sé que en estos momentos ellas no están pasando un buen momento. La verdad yo quiero mucho a Fabiola, es una parte muy importante en mi vida, es una persona que desde que la conozco tuvimos ese click, nos llevábamos muy bien, es una gran mujer, una gran mamá, es luchadora y trabajadora", dijo.



Por último reconoció que "comentí el error de expresarmen mal de ella, por eso estoy haciendo este video, me siento un poco triste todo confundido en toda esta situación. La idea es pedirles disculpas a ellas dos, no sé qué pueda ofrecer, pero aquí está mi disculpa para Sofía y Fabiola.

Polémico video

La polémica comenzó cuando el actor Jonathan Islas, con quien la actriz mexicana sostenía una relación, publicara un video denunciando haber sido víctima de violencia física por parte de Campomanes.

"Me acaba de romper el hocico una señorita, está drogada y tomada y me rompió la boca. ¿Pueden venir por mí?", dice Islas en un fragmento del video que grabó en las afueras de la casa de la mexicana, mediante el cual denunció públicamente la agresión.



"Ayer, la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar, ya viene la policía, me reventó el hocico de un putazo; la señorita tiene drogas en su casa y ahorita se acaba de salir corriendo", agrega el actor mexicano en su video.

"Señores, esto es una cosa muy complicada, a veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres... para que vean que las agresiones no solamente son de hombre a mujer, tengo las manos bañadas de sangre, la señorita me pegó...", finalizó diciendo.

Respuesta de Campomanes

Un día después de la controversia, la actriz de telenovelas publicó en Instagram un video de 5 minutos y 46 segundos, donde dio su versión de los hechos.

"Yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas y el día de ayer la decidí terminar", aceptó Campomanes, quien asegura que su expareja estaba tomado y se comportó de manera agresiva al momento de la ruptura.