Texas: Dos muertos y 14 heridos tras un tiroteo en fiesta de Halloween

GREENVILLE, TEXAS.-Un hombre abrió fuego en una fiesta realizada fuera del campus de la Texas A&M University-Commerce, provocando la muerte de dos personas y heridas a 14 para después escapar del caos resultante, informó un jefe de policía el domingo.



Las autoridades trabajaban sobre la teoría de que el agresor podría haber tenido como objetivo a una persona en específico que se encontraba en la fiesta de unos 750 invitados en Greenville, a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste del campus, y que otros fueron baleados al azar, dijo Randy Meeks, jefe del Departamento de Policía del condado de Hunt.



El tiroteo ocurrió alrededor de la medianoche del sábado en lo que Meeks describió como una fiesta de Halloween y de bienvenida para la Texas A&M University Commerce. Añadió que se desató un “completo caos” luego de los disparos, con cientos de personas que huían incluido el agresor. Entre los heridos había cuatro personas que no fueron impactados por las balas pero que se lesionaron en el alboroto, señaló.

Las autoridades creen que el agresor entró al inmueble por la puerta trasera y comenzó a disparar con una pistola, dijo Meeks y agregó que seguían buscando al sospechoso y que todavía no sabían quién era ni tenían una descripción de él.



Los agentes del departamento interrogaban a un invitado frente al edificio luego de ser llamados ahí por quejas de automóviles estacionados en las calles que bloqueaban el tránsito cuando escucharon disparos provenientes de la parte trasera del inmueble, comentó Meeks.



Se desconoce si los dos hombres que fallecieron eran estudiantes de la universidad, dijo el jefe de policía. Señaló que creía que cuatro o cinco estudiantes podrían estar entre los heridos y estimó que la mayoría de los presentes en la fiesta tenían entre 18 a 21 años. Algunos de los invitados estaban disfrazados.



La fiesta no era un evento autorizado por la institución, de acuerdo con el personal de la universidad y del departamento de policía.



Las noticias del tiroteo se propagaron en internet durante la noche. En las redes sociales proliferaban videos gráficos que pretendían mostrar a las víctimas gravemente heridas en el suelo mientras se escuchaban gritos en el fondo.

