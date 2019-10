Omar Dubón: Dijeron que trasladarían a Meza si desmentía narcolibretas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Omar Dubón, uno de los abogados de Magdaleno Meza Fúnez, el presunto narco asesinado en el interior de la cárcel de máxima seguridad "El Pozo I", desmintió este domingo a la Secretaría de Seguridad y aseguró que las llamadas "narcolibretas" sí existen y que "maliciosamente en el expediente judicial no consta el decomiso" de las mismas.



“A (Magdaleno) Meza le dijeron que lo trasladarían a un batallón si desmentía las versiones de las narcolibretas, a lo cual nosotros nos pusimos a la orden y ha circulado el chat privado que tuve con el abogado German McNiel donde le manifiesto que me pongo a la orden para hacer una aclaración de la versión de las narcolibretas, y no completan lo demás del chat, solo publican lo que más les interesa y no donde hablamos del traslado al batallón para garantizarle la vida a nuestro representado”, dijo el togado a Radio América.

Según el abogado, en el expediente judicial (101-2018) no mencionan las llamadas narcolibretas, “pero aun así sí fueron decomisadas y en el juicio de New York (contra Tony Hernández) salieron fotos asegurando que las narcolibretas sí existían. De hecho nuestro representado sabía que sí eran de él, por eso él quería buscar la forma de lograr su traslado para proteger su vida".

Este fue el chat revelado por las autoridades. Omar Dubón asegura que no fue divulgada toda la conversación.







En la entrevista, Omar Meza desmintió al subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNiel, y dijo que la defensa de Magdaleno Meza Fúnez si solicitó el cambio de centro penal para su defendido.



Además, denunció que "maliciosamente en el expediente judicial no consta el decomiso de las narcolibretas" y reveló que teme por su vida y la del resto de miembros de la defensa de Nery Sanabria, quien cambio su nombre a Magdaleno Meza Fúnez.



Este domingo el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, dijo que el abogado Omar Dubón del equipo de defensores de Magdaleno Meza, estableció comunicación con McNiel, a quien le afirmo que su cliente (Magdaleno) deseaba aclarar que las “narcolibretas” no eran de su propiedad y las mismas no constan en el expediente judicial correspondiente a su investigación y detención.

