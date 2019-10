Marathón tropieza con Vida en su afán de asegurar el liderato del Apertura   

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Los buscó pero no lo encontró, luchó pero no lo consiguió. Marathón tropezó la tarde de este sábado empatando 0 a 0 ante Vida en su afán por asegurar el liderato de la tabla del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional a falta de dos jornadas para finalizar las vueltas regulares.



Los hombres de Héctor Vargas, que acumularon 37 puntos de 48 posibles, no aprovecharon su condición de local en el Yankel Rosenthal para afianzar su liderato en la competencia nacional.



Con la paridad, los sampedranos se mantienen en la cima de la justa, pero solamente son cinco puntos de diferencia (32) del sublíder Olimpia que aún tiene un partido menos y que manaña visita a Real Sociedad como parte de la fecha 16.



Marathón dominó el flujo del juego, llegó más a la portería rival y controló en la mayor parte del tiempo el esférico, pero no encontró la llave que le permitiera anotar en la cabaña de Ricardo Canales.



Por su parte, la zaga del Vida logró neutralizar a la delantera que más goles ha marcado en la campeonato: 36 tantos en 16 juegos disputados.

Los Cocoteros insinuaron proyecciones en ataque por medio de la banda derecha, que en su mayoría no lograron el objetivo de llegar a la meta de Roberto López, quien no tuvo mayores exigencias durante el choque deportivo. A los 47 se anuló un gol a los ceibeños por un fuera de lugar.



Virtud del Vida también fue que en el tramo final dominó los intentos del Monstruo en su agonía de abrir la cuenta. Ni Yustin Arboleda ni Solano Solani fueron efectivos en el ataque de su equipo.



Y fue así cómo Marathón perdió la oportunidad de aumentar su porcentaje en la cima, mientras que un aguerrido Vida sorprendió al empatar con el Verde en su pequeño fortín. Con este resultados los ceibeños llegaron a 25 unidades para confirmar la cuarta posición, cinco más que el quinto Lobos de la UPNFM.

Alineaciones

Marathón: Roberto López, Bryan Barrios, Esteban Espíndola, Azmahar Ariano, Walter Ramírez, Kervin Arriaga, Roger Iscoa, Carlos Discua, Frelys López, Edwin Solani y Yustin Arboleda.



Vida: Ricardo Canales, Jairo Puerto, Mathias Techera, Carlos Meléndez, Foslyn Grant, Esdras Padilla, Josué Villafranca, Ángel Rodríguez, Luis Meléndez, Denis Meléndez y Wisdom Quaye.