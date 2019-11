EL PROGRESO, HONDURAS.- El cadáver de un hombre fue encontrado este viernes en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.



El hombre estaba desnudo a una cuadra y media de las instalaciones de una posta de la Policía Nacional de El Progreso.

LEA: Captan en video tiroteo fuera de discoteca en SPS



Hasta el momento no ha sido identificado pues no portaba documentos personales. Se presume que se trataría de un indigente, sin embargo, esto no se ha confirmado.



Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas de muerte de la víctima.