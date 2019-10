Transportistas guatemaltecos anuncian paro por nueva normativa

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Transportistas de carga y pasajeros de Guatemala anunciaron este viernes un paro de labores a partir del próximo 14 de noviembre para protestar contra la entrada en vigencia de una restricción a la velocidad en que pueden circular.



El director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, Héctor Fajardo, dijo a periodistas que la ley los obliga a colocar un dispositivo reductor de velocidad, el cual a su juicio dañará los vehículos.



"Es una ley no funcional", afirmó Fajardo, tras indicar que unos 270,000 conductores apoyarían la medida, que no contempla un bloqueo de carreteras.

VEA: Seis muertos por tiroteo en cementerio de Guatemala



El Congreso aprobó la disposición de colocar el dispositivo a los camiones con capacidad de carga de 3.5 toneladas en adelante y los autobuses de más de 11 pasajeros para que no superen una velocidad de 80 kilómetros por hora.



Los vehículos que no cuenten con el dispositivo se exponen a multas de hasta 10 salarios mínimos.



Fajardo aseguró que el Estado no tiene capacidad de emitir los certificados, pero la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) afirmó que existen varias empresas autorizadas para instalar el dispositivo.

ADEMÁS: Guatemalteco arrestado en Maine porque hablaba español



El precio de instalación en cada aparato oscila entre 160 y 525 dólares, dependiendo el modelo del vehículo.



De acuerdo con el dirigente, el dispositivo que será instalado limita la potencia de los motores e implica otros riesgos en el resto del sistema porque "altera el funcionamiento de un carro".

LEA: OEA convoca reunión extraordinaria en Bolivia