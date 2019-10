Documental revela oscuro secreto de Lady Di y su "malvada madrastra"

LONDRES, INGLATERRA.- El documental "La madrastra malvada de la princesa Diana" expondrá los secretos de la Familia Real.



El relato de Sue Howe, exasistente de Raine Spencer -la esposa del padre de la princesa Diana- cuenta los hechos más inesperados que se vivieron en ese tiempo. Al parecer en los altercados, la "malvada" mujer la habría empujado por las gradas de la residencia.

Reacciones del hecho

“Estaba muy lastimada y terriblemente molesta”, expresó Sue Howe con relación al estado de ánimo de la pareja de John Spencer.

VEA: Príncipe William le hizo una conmovedora promesa a Lady Di tras su divorcio



Todo parece indicar que los enfrentamientos comenzaron desde 1989, momento en el que Lady Di pasabas sus días en Althorp, Northamptonshire, Inglaterra.

La convivencia entre la princesa Diana y Raine Spencer empeoró cuando la mujer contrajo matrimonio con su padre -John Spencer- en 1975. Su llegada causó descontento entre los hijos de Spencer, quienesestaban acostumbrados a ser el centro de atención.

Apodo Lady Di y sus hermanos apodaron a su madrastra "Acid Raine", ya que les daba un trato muy riguroso.

ADEMÁS: Harry sigue los pasos de la princesa Diana y camina por campo de mina en Angola



Según el documental, estrenado el 21 de octubre, la madrastra de los hijos de John Spencer, hacía cambios en el lugar donde habitaban sin consultarle a nadie.



“Raine no era sensible sobre la forma en cómo manejaba sus asuntos, como cambiar la forma en la que lucía Althorp (su hogar), porque no tenía ningún vínculo sentimental con el inmueble”, expresó el biográfo de la familia Penny Junior.



Otra de las molestas situaciones ocurrió cuando el padre de la princesa Diana tuvo un derrame cerebral y la madrastra "malvada" no dejó que sus hijos lo visitaran en el hospital.



El pleito entre ambas mujeres duró mucho tiempo y “fue una guerra bastante plena”, aseguró Penny.

LEA: Luna de miel de la princesa Diana y el príncipe Carlos fue le inicio de un matrimonio infeliz

Muerte de John Spencer

Cuando la princesa Diana perdió a su padre en 1992, ella y todos sus hermanos decidieron correr a la madrastra "malvada".



La decisión obligó a Raine a mudarse a Londres, sin embargo, tiempo después la relación cambió y decidieron reunirse para conversar sobre el pasado; en ese momento Lady Di agradeció a Raine por haber cuidado y querido a su padre.