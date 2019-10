Lupillo sí fue novio de Belinda: Fueron cinco meses y la amé locamente

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un famoso refrán asegura que "cuando el río suena es porque piedras trae". La popular frase aplica a la perfección en la historia de Lupillo Rivera y Belinda, después de que el propio cantante confirmara que sí tuvieron una relación amorosa durante cinco meses.

Recientemente, el exjurado del programa "La Voz" de TV Azteca ofreció una entrevista a la periodista Elisa Beristain en el programa de YouTube llamado “Chisme No like”. Ahí reveló bastantes detalles del romance.

"Yo conocí a Belinda en "La Voz" en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil", empezó contando Lupillo.

Lupillo besó la mano de Belinda en el programa "La Voz".



Luego agregó que "si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo pues ya me arreglo yo con ella".

Finalmente dijo que "Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto".

Lupillo Rivera no dio detalles sobre la ruptura del noviazgo, sin embargo, sus declaraciones le punen punto final a una serie de especulaciones que surgieron desde que ambos intérpretes se conocieron en "La Voz".

Esta es la entrevista completa de Lupillo Rivera: