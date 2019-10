VIDEO: Fabiola Campomanes rompe el silencio sobre supuesta agresión a exnovio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Fabiola Campomanes rompió el silencio tras la denuncia pública que realizó su exnovio, alegando que ella lo agredió.

La polémica comenzó luego de que el actor Jonathan Islas, con quien la actriz mexicana sostenía una relación, publicara un video denunciando haber sido víctima de violencia física por parte de Campomanes.

"Me acaba de romper el hocico una señorita, está drogada y tomada y me rompió la boca. ¿Pueden venir por mí?", dice Islas en un fragmento del video que grabó en las afueras de la casa de la mexicana, mediante el cual denunció públicamente la agresión.

"Ayer, la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar, ya viene la policía, me reventó el hocico de un putazo; la señorita tiene drogas en su casa y ahorita se acaba de salir corriendo", agrega el actor mexicano en su video.

"Señores, esto es una cosa muy complicada, a veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres... para que vean que las agresiones no solamente son de hombre a mujer, tengo las manos bañadas de sangre, la señorita me pegó...", finalizó diciendo.

Fabiola Campomanes responde

La actriz mexicana es reconocida por interpretar papeles de villana en las telenovelas.



La actriz de telenovelas publicó en Instagram un video de 5 minutos y 46 segundos, donde dio su versión de los hechos, un día después de que su exnovio asegurara que lo había agredido.

"Yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas y el día de ayer la decidí terminar", aceptó Campomanes, quien asegura que su expareja estaba tomado y se comportó de manera agresiva al momento de cortarlo.

Campomanes contó que acudió a una fiesta a la que él no fue invitado, sin embargo, minutos después llegó y se alteró cuando fue a buscarla. Dijo que él se puso agresivo al ver llegar a una expareja.

Fue así que, la famosa villana de telenovelas de Televisa aseguró que temió por su vida al ver su comportamiento agresivo. "Tomé un taxi, él se subió al taxi, venimos a mi casa y luego me dijo que se iba a ir a su casa (...) yo entré a mi casa, segundos después él entró, le pedí que se fuera y no me hizo caso. Entró por la fuerza y me golpeó".