Tony Hernández inició etapa crucial de 90 días para buscar reducción de las penas  

En este momento Juan Antonio “Tony” Hernández está luchando para conseguir una sentencia baja y no quedar de por vida en la cárcel.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado ha comenzado una cuenta regresiva de tres meses que le permite una reducción en las penas que le podría imponer el juez tras ser declarado culpable de cuatro delitos ligados al narcotráfico.



El pasado viernes 18 de octubre el jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, declaró culpable al hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.



Desde ese momento comenzaron a correr 90 días que son claves para el acusado, porque en este período de tiempo un oficial de probación elaborará un documento que contiene toda la vida y antecedentes de “Tony” Hernández.



Este documento es el más importante en todo el proceso antes de fijar la pena el 17 de enero de 2020.



El abogado hondureño radicado en Estados Unidos, José Tercero, explicó a EL HERALDO que este manual tiene toda la información del acusado, desde el nacimiento hasta el día de la sentencia, incluyendo el desarrollo del juicio y los hechos que ocurrieron en él. El oficial estuvo presente en todas las audiencias.



Allí analizan los aspectos financieros, educativos, relaciones familiares, de amigos y todas las actividades que ha realizado en su vida el ya declarado culpable.





Manuales

Una de las ventajas que tiene “Tony” Hernández es que todavía puede declarar ante el oficial de probación, y le puede decir que manifiesta su arrepentimiento. Con esto puede lograr que le reduzcan la pena, pero no que le quiten la sentencia de culpabilidad.



La información será presentada al juez, el fiscal y la defensa y entre ellos van a discutir el contenido del documento.



Si existen objeciones de la información, se presentará en el informe de la presentencia, para que sean revisadas y comprobadas.



Cuando todos estén de acuerdo con la información, el juez se tomará unos 14 días para revisarlo personalmente, ya que en las conclusiones van las sugerencias de las penas, pero el juez no está obligado a aplicarlas como tal.



La sentencia por narcotráfico o conspiración es perpetua o no menor de 60 años y es individual, es decir, una pena por cada delito