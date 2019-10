Coldplay anuncia su nuevo disco de la manera más inesperada

LONDRES, INGLATERRA.-El grupo británico Coldplay anunció este jueves el lanzamiento de su nuevo disco de una manera "poco tradicional", en los tiempos en que el mundo del espectáculo se mueve a través de internet.

Lejos de las redes sociales, como lo harían otros famosos, Coldplay prefirió anunciar la llegada de "Sunrise y Sunset" en la sección de clasificados de un diario local Daily Post de Gales.

La hazaña no pasó desapercibida y ha acaparado la atención de sus fans, publica La Vanguardia.

El anuncio titulado Everyday Life by Coldplay, el nombre del álbum, sale junto a ofertas para la compra de refrigeradores.

FOTOS: Así era la vida de la Dra. Ana María Polo con su expareja

Jonny Buckland, guitarrista del grupo, reveló la razón de la insólita forma de anunciar su nuevo disco. De niño trabajó en el Daily Post y su labor era poner fotos de casas en venta. Fue así como se le ocurrió la forma original de lanzar el comunicado.

El álbum doble saldrá a la venta el próximo 22 de noviembre. Estará dividido en dos partes, "Sunrise y Sunset", que incluirá las canciones Sunrise, Church, Trouble in town, Broken, Daddy, WOTW/POTP, Arabesque y When I need a friend”, mientras que “Sunset” tiene Guns, Orphans, Ekó, Cry cry cry, Old friends, Champion of the world y Everyday Life.

Así apareció el anuncio del nuevo disco de Coldplay.

FOTOS: Así es Lilian Mata, el rostro femenino de la televisión en El Progreso